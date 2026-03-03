Mustafa Kök neden hapse girdi, Eda Kök ve Mustafa Kök neden ayrıldı?

Ünlü isimler Mustafa Kök ve Eda Kök'ün ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Özellikle Mustafa Kök'ün hapse girmesi sonrası çiftin yollarını ayırması dikkat çekti. Mustafa Kök'ün cezaevine giriş nedenleri ve Eda Kök ile ilişkilerinin bitiş süreci merak ediliyor.

MUSTAFA KÖK NEDEN CEZAEVİNDE?

Mustafa Kök'ün cezaevine girmesinin arkasındaki neden, daha önce kendi yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. Kök, 2020 yılına ait bir dava nedeniyle yaklaşık 5 ay cezaevinde kaldığını ve sonrasında 5 yıl boyunca herhangi bir olaya karışmaması gerektiğinin kendisine bildirildiğini belirtti.

Kendi açıklamasında şunları ifade etti:

"2020 yılından kalan bir davam vardı, o dönemde 5 ay içeride kalmıştım. Üzerinden 5 yıl boyunca hiçbir şeye karışmamam gerektiği söylenmişti. Yaklaşık 4 ay önce bir araç sürücüsüyle yaşadığım problem nedeniyle yeniden ceza aldım. Haksızlığa uğradığımı düşünüyorum çünkü tarihe baktığımda 5 yılın geçtiğini gördüm. Bu nedenle bir süre burada olamayacağım. Hakkınızı helal edin."

Bu açıklama sonrasında Mustafa Kök'ün, geçmişten kalan dosya nedeniyle yeniden cezaevine girdiği öğrenildi.

EDA KÖK VE MUSTAFA KÖK AYRILDI MI?

Eda Kök ile Mustafa Kök'ün boşanma kararı aldığı iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle Eda Kök'ün sosyal medya paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve birlikte çekilen fotoğrafları kaldırması, ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Mustafa Kök'ün cezaevindeki durumu ve Eda Kök ile ilişkisine dair belirsizlik devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, taraflardan gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Yeni bilgiler geldiğinde gelişmeler anında paylaşılacak.