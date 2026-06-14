Mustafa Eskihellaç sevgilisi var mı yok mu, Mustafa Eskihellaç sevgilisi kimdir?

Trabzonspor formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açan ve milli takıma kadar yükselen Mustafa Eskihellaç, magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden sporcular arasında yer alıyor. Taraftarların merakla araştırdığı "Mustafa Eskihellaç evli mi, çocuğu var mı, sevgilisi kimdir?" soruları, yıldız ismin sade yaşantısı nedeniyle her geçen gün daha da merak konusu oluyor. Aslen Trabzonlu olan ve kariyer zirvesini yaşayan tecrübeli futbolcunun medeni durumu ve hayatına dair bilinmeyenleri sizler için bir araya getirdik. İşte Mustafa Eskihellaç hakkında merak edilen o soruların yanıtları.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Şu ana kadar Mustafa Eskihellaç'ın adı herhangi bir ünlü isimle veya sosyal medya figürüyle ciddi bir aşk iddiasına karışmamıştır. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en verimli döneminde odağını tamamen Trabzonspor ve A Milli Takım başarılarına vermiş durumda. Bu nedenle kalbinin dolu olup olmadığına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte, kendisi bekar bir sporcu profili çizmektedir.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Mustafa Eskihellaç bekardır ve çocuğu yoktur. Hayatını şu an için Trabzon ve Milli Takım kampları arasında geçiren başarılı oyuncu, örnek profesyonelliğiyle genç futbolculara rol model olmaya devam etmektedir.

KARİYERİ VE GÜNCEL DURUMU

Hangi Takımda Oynuyor: 2025 yılının Şubat ayında Gaziantep FK'dan Trabzonspor'a transfer olmuştur ve halen bordo-mavili formayı terletmektedir.

Milli Takım: Performansıyla dikkat çekerek 2025 yılı sonunda A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

Yaş ve Memleket: 5 Mayıs 1997 doğumlu olan oyuncu 28 yaşındadır ve aslen Trabzonludur.