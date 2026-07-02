Murda, Sinan Akçıl'a ne dedi? Murda, Sinan Akçıl olayı nedir? Murda, Sinan Akçıl Milli Takım marşı krizi!

Müzik dünyasının iki ünlü ismi Murda ve Sinan Akçıl, bu kez şarkılarıyla değil, Milli Takım marşı üzerinden yaşanan tartışmayla gündemde. Sinan Akçıl'ın marş sürecine ilişkin iddiaları sonrası Murda'nın sosyal medyadan yaptığı sert açıklamalar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Murda, Sinan Akçıl'a ne dedi? Murda, Sinan Akçıl olayı nedir? Milli Takım marşı krizinde neler yaşandı? İşte tarafların açıklamaları ve polemiğin perde arkası…

MURDA, SİNAN AKÇIL OLAYI NEDİR?

Sinan Akçıl ile Murda arasındaki tartışma, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde A Milli Futbol Takımı için hazırlanan marş üzerinden başladı. Sinan Akçıl, turnuva öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle söz ve müziği kendisine ait "Türkler Geliyor" adlı marşı hazırladığını belirtti. Milli takımın turnuvaya veda etmesinin ardından yaptığı paylaşımların ardından Akçıl, asıl resmi marşın kendi şarkısı olması gerektiğini ancak son anda takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral'ın Murda'nın yer aldığı şarkının kullanılmasını istediğini ve bu yönde federasyona baskı yapıldığını iddia etti. Bu açıklamalar kısa sürede hem spor hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Sinan Akçıl, yaptığı açıklamada milli takım marşı sürecinin beklediği gibi ilerlemediğini öne sürdü. Akçıl, hazırladığı marşın kullanılmamasının nedeninin Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın tercihi olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Marş olayı baştan enteresan gitti. Yaptığım marşı Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral istemedi. Murda'ların şarkısı olması konusunda başkana direttiklerini öğrendim. Demek ki marşa da onlar karar verdi. Bence milli takımın yeni kaptanı Arda Güler olmalı."

Bu açıklamalar sonrası tartışma sosyal medyada hızla büyüdü.

MURDA NE DEDİ?

Sinan Akçıl'ın iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren Murda, Akçıl'ın konuyu sürekli gündeme taşıyarak dikkat çekmeye çalıştığını savundu. Paylaşımında Akçıl'a "Sinek kardeşim" diye seslenen Murda, şu ifadeleri kullandı:

"Hani milli marş gönül işiydi? Kimse bu işten prim kasmasın diyordun. Bu işten en çok primi sen yaptın."

Murda ayrıca tartışmanın dozunu yükselten açıklamasında, "Sana omurga lazım. Git evinde pişti oyna. Benimle uğraşma." sözleriyle Sinan Akçıl'a tepki gösterdi.

Murda'nın açıklamalarının ardından Sinan Akçıl da sosyal medya üzerinden sert ifadelerle karşılık verdi ve iki isim arasındaki polemik kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.