Murathan Kurt gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Murathan Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli?
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen soruşturma gündemi sarsarken, iş dünyasından dikkat çeken bir isim de kamuoyunun odağına yerleşti: Murathan Kurt. Züber markasıyla tanınan Kurt gerçekten gözaltına mı alındı? Operasyonun kapsamı neyi içeriyor? Genç girişimcinin kariyeri ve özel hayatına dair merak edilenler neler? Tüm bu sorular, resmi açıklamalar geldikçe netlik kazanıyor. Peki, Murathan Kurt gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Murathan Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli?
MURATHAN KURT GÖZALTINA MI ALINDI?
Evet, Murathan Kurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişi arasında yer aldı.
MURATHAN KURT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Murathan Kurt, başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer aldığı için gözaltına alındı. Soruşturma; TCK-191 (uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak), TCK-190 (uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak) ve TCK-227 (fuhuşa teşvik ve aracılık) maddeleri kapsamında yürütülüyor.
BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler şunlar:
- Hakan Tunçelli
- Murat Dalkılıç
- Kaan Tangöze
- Murat Cevahiroğlu
- Barış Talay
- Hakan Kakız
- Kemal Doğulu
- Murat Öztürk
- Nailcan Kurt
- Alihan Taşkın
- Tolga Sezgin
- Ramazan Bayar
- Aygün Aydın
- Buse Görkem Narcı
- İsmail Hacıoğlu
- Furkan Koçan
Toplamda 17 kişi gözaltına alındı.
MURATHAN KURT KİMDİR?
Murathan Kurt, Türkiye'nin önemli gıda şirketlerinden Alterna Gıda'nın kurucuları arasında yer alan bir iş insanıdır. Kamuoyunda özellikle Züber markası ile tanınmaktadır.
MURATHAN KURT KAÇ YAŞINDA?
Murathan Kurt'un yaşı kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.
MURATHAN KURT NERELİ?
Murathan Kurt'un doğum yeri kamuya açık kaynaklarda belirtilmemiştir; ancak İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir.
MURATHAN KURT'UN KARİYERİ
- Alterna Gıda'nın kurucu isimleri arasında yer aldı.
- Züber markasının 2017'deki kuruluş sürecinde aktif rol oynadı.
- 2014 yılında Northwestern University'den mezun oldu.
- Mezuniyet sonrası Hallowd Labs'ta çalıştı.
- Alterna Gıda'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.