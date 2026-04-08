Murat Şeker kimdir? THY Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilecek Murat Şeker kaç yaşında, nereli?

Türk Hava Yolları’nda (THY) üst yönetim değişikliğine yönelik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte gözler yapılacak genel kurul toplantısına çevrildi. Edinilen bilgilere göre, şirketin yönetim yapısında önemli görev değişiklikleri resmiyet kazanmak üzere. Yarın gerçekleştirilecek genel kurulun ardından yapılacak resmi açıklamayla birlikte, yönetim kademesindeki değişim kamuoyuna duyurulacak. Mevcut planlamaya göre Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Murat Şeker’in, Genel Müdürlük görevine ise Ahmet Olmuştur’un getirilmesi kararlaştırıldı. Peki, Murat Şeker kimdir? THY Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilecek Murat Şeker kaç yaşında, nereli? Detaylar...

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA GETİRİLECEK MURAT ŞEKER KİMDİR?

Prof. Dr. Murat Şeker, hem akademik hem de profesyonel kariyeriyle dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Mühendislik ve ekonomi temelli eğitim geçmişi, onu finans, strateji ve kurumsal yönetim alanlarında güçlü bir profile dönüştürdü.

Kariyerine uluslararası kurumlarda başlayan Şeker, Dünya Bankası’nda ekonomist olarak görev alarak küresel ölçekte deneyim kazandı. Bu süreçte gelişmekte olan ülkelerde yürütülen projelerde aktif rol aldı ve ekonomik büyüme, girişimcilik ve özel sektör gelişimi gibi kritik alanlarda çalışmalar yürüttü.

Türkiye’ye dönüşünün ardından finans sektöründe önemli görevler üstlenen Şeker, Ziraat Bankası’nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde uluslararası finansman süreçlerini yönetirken aynı zamanda çeşitli iştiraklerde yönetim kurulu üyelikleri üstlendi.

2016 yılında Türk Hava Yolları’na Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak atanan Şeker, şirketin finansal yapısında kritik sorumluluklar üstlendi. Finansman, hazine operasyonları, muhasebe, satın alma ve yatırımcı ilişkileri gibi stratejik alanları yönetti. 2021 itibarıyla ise Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliği görevini de üstlenerek karar alma mekanizmasında aktif rol oynadı.

Akademik kariyerini de sürdüren Şeker, Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı eğitmen olarak görev yaptıktan sonra profesör unvanını aldı. Hâlen İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürüyor.

MURAT ŞEKER KAÇ YAŞINDA?

Murat Şeker’in doğum yılına ilişkin kamuya açık net bir bilgi paylaşılmamaktadır.

MURAT ŞEKER NERELİ?

Murat Şeker’in memleketine ilişkin kamuya açık kaynaklarda net bir bilgi yer almamaktadır.

NOT: Henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.