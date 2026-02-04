Murat Ormiyak kimdir? Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak kaç yaşında, nereli?

Arka Sokaklar dizisinde yıllarca ekrana gelen Vedat Müdür karakteriyle tanınan Murat Ormiyak, hem kariyeri hem de son dönemde yaptığı açıklamalarla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Televizyon ve sinema dünyasında uzun yıllar emek veren usta oyuncunun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. İzleyicilerin hafızasında iz bırakan Murat Ormiyak'ın hayatı ve sanat yolculuğuna dair merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında...

MURAT ORMİYAK KİMDİR?

Murat Ormiyak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Uzun yıllar boyunca özellikle televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınmış, en çok da Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Vedat Müdür rolüyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinmiştir. Disiplinli oyunculuğu ve karakter rollerdeki başarısıyla bilinir.

MURAT ORMİYAK KAÇ YAŞINDA?

Murat Ormiyak, 19 Ekim 1946 doğumludur. Buna göre 79 yaşındadır.

MURAT ORMİYAK NERELİ?

Usta oyuncu, Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya gelmiştir.





MURAT ORMİYAK'IN KARİYERİ

Murat Ormiyak'ın sanat kariyeri tiyatro kökenlidir. Eğitimini İzmir Devlet Tiyatrosu'nda almış, ardından sinema ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. 2000'li yıllardan itibaren özellikle dizilerde sıkça izleyici karşısına çıkmıştır.

Yer aldığı bazı önemli yapımlar şunlardır:

Arka Sokaklar – Vedat Müdür (2007–2012)

Karadayı

Geniş Aile – Latif / Okul Müdürü

Papatyam

Akasya Durağı

Doktorlar

Selena

Kaybolan Yıllar

Köprü

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Sinema)

Uzun yıllar ekranlarda yer alan Murat Ormiyak, son dönemde projelerde yer almaması ve yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelmiş, hem kariyeri hem de yaşamına dair detaylar kamuoyunun dikkatini çekmiştir.