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Muharrem ayı aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı aşure günü ne zaman?
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Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar “Muharrem ayı aşure günü ne zaman?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Aşure Günü, Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilirken, bu özel günün hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Dini günler takvimi üzerinden yapılan araştırmalar hız kazandı.

Bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi olan Aşure Günü için geri sayım başlarken, “Muharrem ayı aşure günü ne zaman?” sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen bu özel günün 2026 yılına denk gelen tarihi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

MUHARREM AYI 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam dünyasında yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yapılan hesaplamalara göre 2026 yılında Muharrem ayı, miladi takvimde 16 Haziran 2026 Salı günü başlıyor. Bu tarih aynı zamanda hicri 1448 yılının da başlangıcını ifade ediyor.

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYININ MANEVİ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam kültüründe manevi değeri yüksek aylardan biri olarak kabul ediliyor. Hicri yılbaşı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olan bu dönem, ibadetlerin yoğunlaştığı ve manevi hazırlıkların arttığı bir zaman dilimi olarak görülüyor. Aynı zamanda Aşure Günü’nün de bu ay içerisinde yer alması, Muharrem ayının önemini daha da artırıyor.

2026 MUHARREM AYI VE HİCRİ 1448 DÖNEMİ

2026 yılıyla birlikte Muharrem ayına girilmesi, hicri 1448 yılının da başlangıcını oluşturuyor. Bu süreç İslami takvimin yeni bir döngüsüne geçiş anlamına gelirken, dini gün ve gecelerin de yeniden belirlenmesini sağlıyor. Müslümanlar için bu dönem, ibadet ve manevi anlamda önemli bir hazırlık süreci olarak değerlendiriliyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Muharrem ayı, hicri takvime göre genellikle 30 gün süren bir ay olarak biliniyor. 2026 yılında da Muharrem ayının tamamlanmasının ardından Safer ayına geçiş yapılacak. Dini günlerin takibi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi takvimi esas alınırken, tarihlerin her yıl miladi takvime göre değişiklik gösterdiği ifade ediliyor.

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Muharrem ayı boyunca Müslümanlar ibadetlere daha fazla yöneliyor. Oruç tutmak, dua etmek, Kur’an-ı Kerim okumak ve hayır işlerine ağırlık vermek bu ayda öne çıkan ibadetler arasında yer alıyor. Ayrıca Aşure Günü, Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olarak kabul ediliyor ve paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olarak idrak ediliyor.

2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. İslam geleneğinde Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, hem tarihi hem de manevi yönüyle büyük önem taşıyor. Bu özel günde hazırlanan aşureler, aileler ve komşular arasında paylaşım geleneğiyle yaşatılmaya devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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