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Muğla'nın yeni valisi kim oldu, yeni Muğla Valisi Seddar Yavuz kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Muğla Valiliğine Seddar Yavuz atandı. Seddar Yavuz, kararnameden önce Malatya Valisi olarak görev yapıyordu. Muğla'nın önceki valisi İdris Akbıyık ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

MUĞLA'NIN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Muğla Valiliğine Seddar Yavuz atandı. Seddar Yavuz, kararnameden önce Malatya Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Muğla'nın önceki valisi İdris Akbıyık ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Seddar Yavuz, devir teslim işlemlerinin ardından Muğla Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ MUĞLA VALİSİ SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

Muğla yeni valisi Seddar Yavuz hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.