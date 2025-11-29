Monaco PSG CANLI nereden izlenir, Monaco PSG maçı hangi kanalda?

Ligue 1'de büyük ilgi gören Monaco – PSG maçının yayın bilgileri sporseverlerin merak konusu olmaya devam ediyor. Maçı izlemek isteyenler, yayının hangi platformda olduğunu ve şifresiz erişim imkânı bulunup bulunmadığını sorguluyor. Monaco – PSG karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

MONACO – PSG MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fransa Ligue 1'de Monaco ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak karşılaşma, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

BEIN SPORTS 5 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5'e erişmek isteyen izleyiciler; Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ya da Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli yayına ulaşabilir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Monaco ile PSG arasındaki mücadele 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Ligue 1'in bu önemli karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

İki ekip arasındaki müsabaka, Monaco'da bulunan ünlü Louis II Stadyumu'nda oynanacak.