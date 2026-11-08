Mohamed Diomande ile Yan Diomande kardeş mi? Mohamed Diomande ve Yan Diomande akraba mı?

Mohamed Diomande ile Yan Diomande kardeş değil. İki futbolcu arasında akrabalık bulunduğuna dair de herhangi bir bilgi yok. Fildişi Sahili'nde oldukça yaygın bir soyadı olan Diomande, iki oyuncunun akraba olduğu izlenimi yaratsa da aralarında bir aile bağı bulunmuyor. İşte iki futbolcuya ilişkin merak edilenler.

MOHAMED DİOMANDE İLE YAN DİOMANDE KARDEŞ Mİ?

Hayır, Mohamed Diomande ile Yan Diomande kardeş değil. Her iki futbolcu da Fildişi Sahilli olsa da farklı ailelerden geliyor. İki oyuncunun aynı soyadını taşıması, futbolseverler arasında kardeş oldukları yönünde bir algı oluşturdu. Ancak oyuncuların biyografilerinde ve hakkındaki haberlerde birbirleriyle akrabalık ilişkisi olduğuna dair bir bilgi yer almıyor.

MOHAMED DİOMANDE İLE YAN DİOMANDE AKRABA MI?

Mohamed Diomande ile Yan Diomande'nin akraba olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. İki futbolcu arasındaki tek ortak nokta, aynı ülkenin vatandaşı olmaları ve aynı soyadını taşımaları.

DİOMANDE SOYADI NEDEN YAYGIN?

Diomande, Fildişi Sahili'nde en yaygın soyadlarından biri. Soyadı, özellikle ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde yaşayan Malinke kökenli aileler arasında sıkça görülüyor. Bu nedenle Fildişi Sahili futbolunda Diomande soyadını taşıyan çok sayıda oyuncu bulunuyor. Aynı soyadını taşıyan futbolcuların büyük bölümü arasında akrabalık bağı yok.

MOHAMED DİOMANDE KİMDİR?

Mohamed Diomande, 2001 yılında Fildişi Sahili'nde doğdu. Merkez orta saha mevkisinde oynayan Diomande, Avrupa kariyerinde Danimarka'da Nordsjælland ve İskoçya'da Rangers formalarını giydi. Fiziksel gücü, top kapma becerisi ve oyun kurma yeteneğiyle dikkat çeken oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.

YAN DİOMANDE KİMDİR?

Yan Diomande, 2006 yılında Fildişi Sahili'nde doğdu. Hücum hattında ve kanatlarda görev yapan genç futbolcu, hızı ve dripling yeteneğiyle Avrupa'nın dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Yan Diomande, Fildişi Sahili ile katıldığı 2026 Dünya Kupası'nda performansıyla öne çıktı. Genç oyuncu, turnuva sırasında hayatını kaybeden kız kardeşi Roxanne için yazdığı mektupla da futbol dünyasını duygulandırdı.

MOHAMED DİOMANDE İLE YAN DİOMANDE ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

2001 doğumlu Mohamed Diomande ile 2006 doğumlu Yan Diomande arasında yaklaşık 5 yaş fark bulunuyor.