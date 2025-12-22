Mısır Zimbabve CANLI nereden izlenir? Mısır Zimbabve maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Mısır Zimbabve nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Mısır Zimbabve maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

MISIR - ZİMBABVE NEREDE İZLENİR?

Mısır Zimbabve maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

MISIR ZİMBABVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mısır Zimbabve maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

MISIR ZİMBABVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mısır Zimbabve maçı Agadir'da, Stade Adrar Stadyumu'nda oynanacak.