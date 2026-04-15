Mimar Selim Yahudi mi, Mimar Selim Yuhay dini inancını açıkladı mı, neden Sinagog'a gitti?

Ev dekorasyonu ve mimari denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Selim Yuhay, bu kez mesleki başarısıyla değil, özel hayatıyla gündemde. Vatandaşların yoğun olarak araştırdığı "Mimar Selim Yuhay dini inancını açıkladı mı?" sorusunun yanıtı araştırıldı.

MİMAR SELİM YUHAY YAHUDİ Mİ?

Ekranların en sevilen dekorasyon programlarıyla tanınan ünlü mimar Selim Yuhay, son günlerde özel hayatı ve kökenine dair iddialarla sosyal medyanın merkezine oturdu. Ünlü mimarın eşi Burcu Yuhay'ın geçmiş dönemde paylaştığı bir fotoğrafın tekrar dolaşıma girmesi, takipçileri arasında merak uyandırdı. İstanbul'daki Bet-El Sinagogu'nda çekilen bu kare, Selim Yuhay'ın kültürel ve dini mirası hakkında pek çok soruyu beraberinde getirdi.

Sinagogda çekilen fotoğrafta Selim Yuhay'ın başına kipa taktığının görülmesi, dini inancına dair merak edilenleri netleştirdi. Başarılı mimar, Türkiye'nin zengin kültürel mozaiğinin bir parçası olan Musevi asıllı bir aileden gelmektedir. Babası Hatan Yaşar İşaya Yuhay olan ünlü mimar, Türkiye Yahudi toplumu içerisinde saygın bir yere sahip olan isimler arasında gösteriliyor.

MİMAR SELİM YUHAY KİMDİR?

23 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Selim Yuhay, eğitim hayatındaki başarısını mimari alandaki yeteneğiyle birleştirdi. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Yuhay, sektöre hızlı bir giriş yaptı. Mezuniyetinden kısa bir süre sonra kendi mimarlık ofisini kuran ünlü isim, modern ve estetik tasarımlarıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Selim Yuhay'ı milyonların sevgilisi yapan asıl gelişme, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Evim Şahane" programı oldu. Sıradan evleri mucizevi dokunuşlarla saraylara dönüştüren Yuhay, samimi tavırları ve çözüm odaklı mimari zekasıyla büyük bir hayran kitlesi edindi. Bu programın ardından farklı kanallarda benzer dekorasyon ve yaşam içerikli programlarla kariyerini sürdüren başarılı mimar, günümüzde hem mimari projelerine devam ediyor hem de ekran projeleriyle izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.

Kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatını da dengeli bir şekilde sürdüren Selim Yuhay, eşi Burcu Yuhay ile olan mutlu birlikteliğiyle biliniyor.