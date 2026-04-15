“Milli yas ilan edildi mi, milli yas ilan edilecek mi?” sorusu, özellikle önemli olaylar ve toplumsal gelişmeler sonrası yeniden gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar, milli yas kararının olup olmayacağını netleştirirken, kamuoyu da son dakika gelişmelerini yakından izliyor. Milli yas ilanına ilişkin tüm detaylar ve olası kararlar haber akışında anbean takip ediliyor.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen üst üste acı haberler sonrası tüm Türkiye yasa boğulurken, vatandaşlar "Milli yas ilan edildi mi?" sorusunun yanıtını arıyor. 15 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla, okullarda yaşanan ve masum canların yitirilmesine neden olan saldırıların ardından henüz resmi bir milli yas kararı açıklanmadı. Ancak toplumun her kesiminden yükselen ortak ses, bu büyük acının ulusal düzeyde paylaşılması yönünde.

SOSYAL MEDYADA MİLLİ YAS ÇAĞRISI: TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Eğitim camiasını ve aileleri derinden sarsan olayların vehameti, dijital platformlarda devasa bir yankı uyandırdı. Eğitim sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve milyonlarca vatandaş, yaşanan büyük travma ve kaybedilen 4 masum can için #MilliYasİlanEdilsin etiketi altında birleşti. Sosyal medya gündeminin ilk sırasına yerleşen bu çağrılar sonrası, gözler Beştepe’den gelecek olan resmi bilgilendirmelere ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanabilecek olası bir kararnameye çevrildi.

MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR VE HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Milli yas veya ulusal yas, bir ülkenin tamamını yasa boğan büyük felaketler, terör eylemleri, geniş çaplı facialar veya önemli devlet şahsiyetlerinin kaybı durumlarında ilan edilen bir yas tutma sürecidir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve devlet geleneklerine göre, bu karar ülkenin kolektif acısını onurlandırmak ve dünya kamuoyuna bu acının derinliğini göstermek adına alınır. Milli yas süresince genellikle bayraklar yarıya indirilir ve eğlence programları askıya alınır.

ULUSAL YAS İLAN ETME YETKİSİ KİMDEDİR?

Türkiye'de milli yas ilan etme yetkisi ve süreci, anayasal çerçevede doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına aittir. Ülkeyi derinden etkileyen toplumsal olayların ardından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazanan bu karar, resmi makamlar aracılığıyla tüm yurda duyurulur. Şu an için Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki olaylarla ilgili bir kararname yayımlanmamış olsa da, kamuoyunun yoğun beklentisi ve sürecin hassasiyeti nedeniyle resmi kanalların anlık olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.