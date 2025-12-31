Milli Piyango sorgulama ekranı açıldı mı 2026 kazandıran numaralar açıklandı mı? 2026 büyük ikramiye, tam bilet, yarım bilet çeyrek bilete mi çıktı?

Milli Piyango'nun 2026 yılı büyük ikramiyesi için gözler sorgulama ekranına çevrildi. Kazandıran numaraların açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet sahipleri, büyük ikramiyenin kendi biletlerine çıkıp çıkmadığını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLET TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye tam bilete isabet ederse, talihli kişi 800 milyon TL kazanacak. Yılın en çok beklenen çekilişinde tam bilet alanlar, ikramiyenin tamamına tek başına sahip oluyor.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE YARIM BİLET TUTARI NE KADAR?

Büyük ikramiye yarım bilete çıkarsa, kazanç iki kişi arasında paylaşılıyor. Bu durumda yarım bilet sahibi talihli, 400 milyon TL ikramiyenin sahibi olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLET TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet ederse, ikramiye dört eşit parçaya bölünüyor. Çeyrek bilet alan talihli, 200 milyon TL kazanıyor.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, büyük ikramiye numarasını sadece 1 rakam farkla kaçıran bilet sahiplerine verilen özel bir ödüldür. Büyük ikramiyeyi kazanamayan ancak numarası çok yakın olan talihliler, bu ikramiye sayesinde yılbaşı heyecanını sürdürme şansı yakalıyor.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

Milli Piyango bilet sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sorgulama ekranının aktif hale gelmesi bekleniyor.