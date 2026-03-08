Milan İnter maçı hangi kanalda, Milan İnter CANLI nereden izlenir?

Serie A'nın dev derbisi Milan – İnter mücadelesi için geri sayım başladı. Milan İnter CANLI yayın bilgilerini merak eden taraftarlar için detayları derledik. Maçı hangi kanalda ve hangi platformlardan canlı olarak takip edebileceğinizi bu rehberde bulabilirsiniz.

MILAN INTER MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'nın heyecanla beklenen derbisi Milan – Inter, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maç, S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, bu kanallardan maç keyfini şifreli olarak takip edebilir.

MILAN-INTER MAÇINI S SPORT 2 ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

S Sport 2, Turkcell TV+ 78. kanal numarası ve Türksat uydusu üzerinden erişilebilir. Ayrıca internet üzerinden de şifreli olarak maç yayınını takip etmek mümkün.

MILAN-INTER MAÇINI S SPORT PLUS ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus, ilgili kanal numaraları ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın sunmaktadır. İnternet bağlantısı üzerinden de maç canlı olarak izlenebilir.

MILAN-INTER MAÇINI TİVİBU SPOR 1 ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu 78. kanal numarası ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. İnternet üzerinden maç yayınına erişim sağlamak mümkündür.

MILAN-INTER MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Milan ve Inter arasındaki İtalya Serie A derbisi, 08 Mart Pazar günü Milano'da oynanacak.

MILAN-INTER MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu derbi, 22:45'te başlayacak ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

MILAN-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki dev ekip, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, stadyum atmosferini ekran başından takip edebilecek.