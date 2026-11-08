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Metehan Baltacı hangi takımda oynuyor, Metehan Baltacı kimdir?

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Metehan Baltacı hangi takımda oynuyor, Metehan Baltacı kimdir?
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Metehan Baltacı, futbolseverlerin gündemine oturdu. Genç stoper, maçtaki ihracının ardından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Futbolseverler, Metehan Baltacı'nın hangi takımda oynadığını ve kim olduğunu araştırıyor.

Metehan Baltacı, Gençlerbirliği forması giyiyor. Galatasaray altyapısında yetişen 24 yaşındaki stoper, sarı kırmızılı kulüpten 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Gençlerbirliği'ne transfer oldu. İşte Metehan Baltacı'nın hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

METEHAN BALTACI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Metehan Baltacı, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyiyor. Genç stoper, Galatasaray'dan 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Ankara ekibine katıldı. Baltacı'nın bonservisi Galatasaray'da bulunuyor.

METEHAN BALTACI KİMDİR?

Metehan Baltacı, 3 Kasım 2002'de İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Futbola 2012 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Baltacı, sarı kırmızılı kulübün genç takımlarında forma giydi. 1,89 metre boyundaki oyuncu, stoper mevkisinde görev yapıyor. Hava toplarındaki etkinliği ve fiziksel gücüyle dikkat çeken Baltacı, Galatasaray A takımında da forma giyme şansı buldu.

METEHAN BALTACI KAÇ YAŞINDA?

3 Kasım 2002 doğumlu olan Metehan Baltacı, 24 yaşında.

METEHAN BALTACI NERELİ?

Metehan Baltacı, İstanbul doğumlu. Genç futbolcu, İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi.

METEHAN BALTACI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Metehan Baltacı'nın kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Galatasaray (altyapı, 2012-2021)

İskenderunspor (kiralık, 2021-2022)

Galatasaray (2022-)

Manisa FK (kiralık, 2023)

Eyüpspor (kiralık, 2023-2024)

Gençlerbirliği (kiralık, 2026-)

Baltacı, İskenderunspor'da 27 maçta 2 gol attı. Eyüpspor'da ise 27 maçta forma giydi ve İstanbul ekibinin kadrosunda yer aldı.

METEHAN BALTACI MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Metehan Baltacı, genç milli takımlarda forma giydi. Baltacı, Ümit Milli Takım'da 12 maça çıkarak 1 gol attı. Genç stoper, daha önce 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydi.

METEHAN BALTACI NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Metehan Baltacı, Beşiktaş Gençlerbirliği maçında rakibini formasından çektiği pozisyonda ikinci sarı kartını gördü. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ikinci sarı kartın ardından Baltacı'ya kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyundan ihraç etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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