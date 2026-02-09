Mesut Özarslan kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli, hangi partili?

Ankara Keçiören Belediyesi'nin yeni başkanı Mesut Özarslan hakkında arama motorlarında yoğun bir ilgi oluşmuş durumda. Mesut Özarslan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi partili? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın biyografisi, siyasi geçmişi ve özel hayatına dair detaylar haberimizde.

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans diploması aldı.Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti. 2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş' de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi. 8 Nisan 2019 tarihinde Ankara'nın makus talihinin değişimine imza atan Sayın Mansur Yavaş ile çalışmaya başladı.

T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sırasıyla;

• ABB Belko Genel Müdu¨rü

• ABB Portaş Genel Müdürü

• ABB Portaş Yönetim Kurulu Başkanı

• ABB Başdanışman

• Aski Spor Asbaşkanı

• Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı

görevlerinde bulundu.

En son olarak, mevcut görevlerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) üye olan Dr. Mesut Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlenmiş ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir.

Mesut Özarslan CHP'den istifa etti.