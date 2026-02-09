Haberler

Mesut Özarslan kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli, hangi partili?

Mesut Özarslan kimdir? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli, hangi partili?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yerel siyasetteki yükselişiyle birlikte vatandaşların en çok araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Mesut Özarslan kimdir, kaç yaşında, nerelidir ve hangi partiden siyasete devam etmektedir? İşte Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın hayatı ve siyasi kariyerine dair merak edilenler…

Ankara Keçiören Belediyesi'nin yeni başkanı Mesut Özarslan hakkında arama motorlarında yoğun bir ilgi oluşmuş durumda. Mesut Özarslan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi partili? Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın biyografisi, siyasi geçmişi ve özel hayatına dair detaylar haberimizde.

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

1976 Sivas doğumlu İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mesut Özarslan ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans diploması aldı.Diğer taraftan aynı üniversitede akademik hayatına devam etti. Ardından akademik doktorasını tamamlayan Özarslan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak başlayan bürokrasi hayatına daha üst kademe görevlerde bulunarak devam etti. 2005 yılında Pakistan depremi sonrasında Başbakan adına Başbakanlık Koordinatörü olarak deprem bölgesinde görev yaptı. Kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş' de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatında yer edinmesinin yanısıra siyasi hayatına İyi Parti Kurucular Kurul Üyesi, İyi Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olmak üzere birçok görev üstlendi. 8 Nisan 2019 tarihinde Ankara'nın makus talihinin değişimine imza atan Sayın Mansur Yavaş ile çalışmaya başladı.

T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde sırasıyla;

• ABB Belko Genel Müdu¨rü

• ABB Portaş Genel Müdürü

• ABB Portaş Yönetim Kurulu Başkanı

• ABB Başdanışman

• Aski Spor Asbaşkanı

• Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanı

görevlerinde bulundu.

En son olarak, mevcut görevlerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) üye olan Dr. Mesut Özarslan, CHP Keçiören Belediye Başkan adaylığı görevini üstlenmiş ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir.

Mesut Özarslan CHP'den istifa etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu

Tutuklanan Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Son halini görenler şaşırdı
Hyeon-Gyu Oh, attığı röveşata golüyle tüm dünyada adından söz ettirdi

Attığı golle tüm dünya Hyeong-Gyu Oh'u konuşuyor
Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti

Yaşlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı! Altın detayı dikkat çekti
Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil

G.Saraylıların çok beğendiği isme salladı: 30 milyonluk topçu değil
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor