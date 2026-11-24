Mersin okullar tatil mi, 25 Kasım Çarşamba Mersin'de okul yok mu sorularının yanıtı netleşti. Mersin'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olsa da şu ana kadar valilikten ya da kaymakamlıklardan tatil kararı gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 25 Kasım Çarşamba günü Mersin'de okullarda normal ders programı uygulanacak.

SON DAKİKA MERSİN VALİLİĞİ TATİL DUYURUSU

Mersin Valiliği, 25 Kasım Çarşamba günü için şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Valilikten olası bir tatil kararı gelmesi halinde karar, Mersin Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için Mersin'de okullar tatil değil. Olumsuz hava koşullarına rağmen il genelinde ve ilçelerde açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle 25 Kasım Çarşamba günü okulların açık olması bekleniyor.

25 KASIM ÇARŞAMBA MERSİN'DE OKUL YOK MU?

25 Kasım Çarşamba günü Mersin'de okul var. Ancak yağışların şiddetini artırması halinde valilik ya da kaymakamlıklar tarafından il veya ilçe bazında tatil kararı alınabilir. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin resmi duyuruları akşam ve sabah saatlerinde kontrol etmeleri öneriliyor.

MERSİN'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Mersin'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 22, en düşük sıcaklığın ise 15 derece civarında olması öngörülüyor.

Gök gürültülü sağanak sırasında ani su baskınları, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri öneriliyor.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar karar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Mersin'de de olası bir tatil kararı Mersin Valiliği tarafından açıklanacak.