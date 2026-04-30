Merih Demiral Al Nassr olayı nedir, Merih Demiral Ronaldo'yla neden kavga etti?

Suudi Arabistan’da futbol dünyasını sarsan Merih Demiral Al Nassr olayı nedir? Al Ahli forması giyen Merih Demiral, 2-0 kaybettikleri maçın ardından adeta patlayarak hakemleri Ronaldo’nun takımı Al Nassr’ı kayırmakla suçladı. Maç bitiminde Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını rakip tribünlere göstererek "Sizin stadyumunuzda ilk kez bir Şampiyonlar Ligi madalyası var" diyen Merih, kendisini sakinleştirmeye çalışan eski dostu Cristiano Ronaldo ile de sert bir polemik yaşadı. Sosyal medyayı ikiye bölen bu tarihi gerginliğin perde arkası, Coman’ın "ayağım kırılacaktı" dedirten müdahalesi ve maç sonu yapılan zehir zemberek açıklamalar haberimizde...

MERİH DEMİRAL AL NASSR OLAYI NEDİR?

Mücadelenin son anlarında Al-Nassr forması giyen Kingsley Coman ile Merih Demiral arasında saha içinde başlayan sözlü atışma, maçın bitişiyle birlikte fiziksel bir arbedeye dönüştü. Coman’ın müdahalelerine oldukça sinirlenen Merih Demiral, adeta çılgına dönerek rakibinin üzerine yürüdü. Al-Nassr futbolcularının Merih’in üzerine gitmesiyle tansiyon iyice yükselirken, saha kenarı bir anda karıştı.

MERİH’İN İSYANINA RONALDO’DAN OLAY YARATAN TEPKİ

Saha içindeki kargaşa sırasında Juventus’tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile karşı karşıya gelen Merih Demiral, kramponlarını göstererek maruz kaldığı sertliği anlatmaya çalıştı. Ancak Merih’in bu ciddi isyanına Ronaldo’nun gülerek karşılık vermesi kameralara yansıdı. Merih’in sinirini yatıştırmayan bu tavrın ardından milli stoper, Al-Nassr tribünlerine yönelerek Asya Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı madalyayı gösterdi ve rakip taraftarlara unutulmayacak bir göndermede bulundu.

'UTANÇ VERİCİ' ÇIKIŞI: "AYAĞIMI KIRACAKLARDI"

Maç sonunda basın mensuplarına bacağındaki darbe izlerini gösteren Merih Demiral, hakem yönetimini zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Hakemlerin Al-Nassr’ın kazanması için özel çaba sarf ettiğini iddia eden Merih, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün hakemler çıldırmış durumda! Ayağımın haline bakın, neredeyse kırılacaktı. Al-Nassr kazansın diye her türlü yardımı yapıyorlar. Vallahi bu durum utanç verici! Biz ise her zaman sahada, kimseden yardım almadan, elhamdülillah bileğimizin hakkıyla kazanıyoruz."

RONALDO’DAN SERT CEVAP: "BU FUTBOL, SAVAŞ DEĞİL"

Merih Demiral’ın ve diğer futbolcuların şikayetlerine Cristiano Ronaldo’dan yanıt gecikmedi. Ligin imajının zarar gördüğünü savunan Portekizli yıldız, herkesi sükunete davet etti:

"Ligde çok kötü şeyler görmeye başladım ancak asıl konuşmamı sezon bitince yapacağım. Herkes sosyal medyadan ve sahadan şikayet ediyor, bu durum Suudi Arabistan vizyonuna yakışmıyor. Bizler rol model olmalıyız. Herkes şampiyonluğu istiyor ama işi kaosa sürüklüyorlar. Şikayet etmeyi bırakın; bu futbol, savaş değil. Lige ve futbolun marka değerine zarar vermeyin."

HAKEM TARTIŞMALARI VE LİGDEKİ KAOS ORTAMI

Al-Nassr'ın galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yapılan bu açıklamalar, Suudi Arabistan Pro Ligi’ndeki yönetim standartlarını tartışmaya açtı. Merih’in "hakem yardımı" iddialarına karşılık Ronaldo’nun "abartılı şikayet" savunması, ligdeki kutuplaşmayı gözler önüne serdi. Federasyonun bu karşılıklı sert açıklamalar sonrası herhangi bir disiplin soruşturması açıp açmayacağı ise merak konusu.

MERİH DEMİRAL'DAN PAYLAŞIM!

Merih Demiral X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak, "İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var" ifadelerine yer verdi.