Meltem Taylan Aydın'ın eşi Ertan Aydın kimdir, ne iş yapıyor? Ertan Aydın kaç yaşında, nereli?

Türkiye’nin ekonomi ve bankacılık alanında görev alan isimlerinden biri olan Ertan Aydın, kariyeri boyunca hem kamu bankacılığı hem de uluslararası finans yapılarında çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş bir bankacıdır. Peki, Taylan Aydın’ın eşi Ertan Aydın kimdir, ne iş yapıyor? Ertan Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ERTAN AYDIN KİMDİR?

Ertan Aydın, 1970 yılında doğmuştur. Eğitim hayatında çok yönlü bir akademik profil çizen Aydın; Hacettepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği, Hacettepe Üniversitesi Ön Asya Arkeolojisi ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. Bu çok disiplinli eğitim geçmişi, onun bankacılık ve finans kariyerinde farklı bakış açıları geliştirmesine katkı sağlamıştır.

Kariyerine 1996 yılında Garanti Bankası bünyesinde başlayan Aydın, Yönetici Yetiştirme Programını tamamladıktan sonra Uzman Yardımcısı olarak finans sektörüne adım atmıştır. Bankacılık alanındaki profesyonel yolculuğu, zaman içinde farklı kurum ve pozisyonlarda devam etmiştir.

ERTAN AYDIN NE İŞ YAPIYOR?

Ertan Aydın, uzun yıllara yayılan bankacılık deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarında görev almış bir bankacılık yöneticisidir. 2003 yılından itibaren Halk Bankası bünyesinde şube ve genel müdürlük birimlerinde Krediler, Bireysel Pazarlama, KOBİ Pazarlama ve Esnaf Bankacılığı alanlarında görevler üstlenmiş; Kıdemli Uzman, Yönetmen ve Bölüm Yöneticisi pozisyonlarında çalışmıştır.

2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası’nın yurtdışı iştiraki olan Türkmen Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü olarak görev yaparak uluslararası bankacılık deneyimi kazanmıştır. Bu süreç, onun finansal yönetim ve uluslararası operasyonlar konusunda önemli bir birikim elde etmesini sağlamıştır.

2016 yılından itibaren Ziraat Bankası’nda Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Eğitim Bölüm Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı kapsamında Yetenek Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Ziraat Bank Montenegro (Karadağ) A.D. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

2 Nisan 2021 itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Meclisi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir ve kariyerine merkez bankacılığı düzeyinde devam etmektedir.

ERTAN AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Ertan Aydın, 1970 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ERTAN AYDIN NERELİ?

Ertan Aydın’ın doğum yeri ve memleket bilgisine ilişkin kamuya açık kaynaklarda net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.