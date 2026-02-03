Haberler

Melih Gökçek ne zaman Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü oldu?

Melih Gökçek ne zaman Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melih Gökçek'in kariyerine ilişkin dikkat çeken bir soru son günlerde yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda sıkça dile getirilen "Melih Gökçek ne zaman Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü oldu?" sorusu, siyasi geçmişi ve devlet kurumlarındaki görevleriyle ilgili araştırmaları da beraberinde getirdi. Konuya dair resmi kayıtlar ve kronolojik bilgiler merak ediliyor.

Türk siyasetinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melih Gökçek hakkında sosyal medyada ve çeşitli platformlarda paylaşılan iddialar tartışma yaratıyor. Özellikle "Melih Gökçek ne zaman Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü oldu?" sorusu, iddianın doğruluğu ve Gökçek'in kamu görevleriyle ilgili detayların yeniden incelenmesine neden oldu.

MELİH GÖKÇEK NE ZAMAN ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRÜ OLDU?

Melih Gökçek, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (şimdiki adıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu) Genel Müdürü olarak görev yaptı. Resmî kayıtlara göre bu görevi 1989'dan 1991'e kadar yürüttü (yani yaklaşık 1989–1991 yılları arasında)

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğmuş Türk siyasetçidir. Siyasi kariyerine 1980'li yıllarda Anavatan Partisi'nde başlamıştır.

1984–1989 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapan Gökçek, 1991 yılında Refah Partisi'nden milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. 1994 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ve bu görevini 2017 yılına kadar aralıksız şekilde sürdürmüştür. Bu süreçte beş kez üst üste seçilerek Türkiye'nin en uzun süre görev yapan büyükşehir belediye başkanlarından biri olmuştur.

Siyasi yaşamı boyunca Refah Partisi, Fazilet Partisi ve daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi bünyesinde yer almıştır. Ankara'daki belediye başkanlığı döneminde altyapı projeleri ve kentsel uygulamalarıyla öne çıkarken, aynı zamanda çeşitli tartışmalarla da kamuoyunun gündeminde yer almıştır.

Melih Gökçek, 2017 yılında görevinden ayrılmış olup, Türkiye siyasetinde özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle tanınan etkili ve tartışmalı bir figür olarak bilinmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var

Sakın bunu yaptırmayı unutmayın! Cezası dudak uçuklatıcı
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada