Türk siyasetinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melih Gökçek hakkında sosyal medyada ve çeşitli platformlarda paylaşılan iddialar tartışma yaratıyor. Özellikle "Melih Gökçek ne zaman Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü oldu?" sorusu, iddianın doğruluğu ve Gökçek'in kamu görevleriyle ilgili detayların yeniden incelenmesine neden oldu.

MELİH GÖKÇEK NE ZAMAN ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRÜ OLDU?

Melih Gökçek, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (şimdiki adıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu) Genel Müdürü olarak görev yaptı. Resmî kayıtlara göre bu görevi 1989'dan 1991'e kadar yürüttü (yani yaklaşık 1989–1991 yılları arasında)

MELİH GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğmuş Türk siyasetçidir. Siyasi kariyerine 1980'li yıllarda Anavatan Partisi'nde başlamıştır.

1984–1989 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapan Gökçek, 1991 yılında Refah Partisi'nden milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. 1994 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ve bu görevini 2017 yılına kadar aralıksız şekilde sürdürmüştür. Bu süreçte beş kez üst üste seçilerek Türkiye'nin en uzun süre görev yapan büyükşehir belediye başkanlarından biri olmuştur.

Siyasi yaşamı boyunca Refah Partisi, Fazilet Partisi ve daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi bünyesinde yer almıştır. Ankara'daki belediye başkanlığı döneminde altyapı projeleri ve kentsel uygulamalarıyla öne çıkarken, aynı zamanda çeşitli tartışmalarla da kamuoyunun gündeminde yer almıştır.

Melih Gökçek, 2017 yılında görevinden ayrılmış olup, Türkiye siyasetinde özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle tanınan etkili ve tartışmalı bir figür olarak bilinmektedir.