CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan, İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Peki, Melda Tanışman Tutan kimdir? CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

MELDA TANIŞMAN TUTAN KİMDİR?

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde uzun yıllardır aktif siyaset yürüten isimlerden biridir. Parti organizasyonlarında çeşitli görevler üstlenen Tutan, özellikle İstanbul teşkilatı içerisindeki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

Siyasi kariyeri boyunca parti içi örgütlenme, saha çalışmaları ve yerel yönetim süreçlerinde aktif rol aldığı bilinen Melda Tanışman Tutan, CHP’nin farklı kademelerinde görev alarak siyasi çalışmalarını sürdürmüştür.

2023-2024 yılları arasında CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Tutan, bu süreçte ilçe teşkilatındaki siyasi ve örgütsel çalışmalarda yer almıştır. Daha sonra CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilerek İstanbul genelindeki parti faaliyetlerinde görev almaya başlamıştır.

CHP İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI MELDA TANIŞMAN TUTAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 13 kişinin gözaltına alındığı ve gözaltına alınan isimler arasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan’ın da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürecine ilişkin işlemlerin emniyet birimleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.