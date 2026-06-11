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Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?

Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?
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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonrası Mehmet Yıldız hakkında ortaya atılan gözaltı iddiaları gündem oldu. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ismi geçen Yıldız için “Mehmet Yıldız kimdir?”, “Gözaltına mı alındı?”, “Neden gözaltına alındı?” ve “Uyuşturucu test sonucu pozitif mi çıktı?” soruları sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

İstanbul’da yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında yapılan operasyon sonrası Mehmet Yıldız’ın da gözaltına alındığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen süreçte adı geçen Yıldız’ın kim olduğu, neden gözaltına alındığı ve test sonuçlarına ilişkin detaylar merak konusu olurken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer aldı?

MEHMET YILDIZ KİMDİR?

Mehmet Yıldız, modellik ve organizasyon sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen bir isimdir. Kamuoyunda geniş bir tanınırlığı bulunmayan Yıldız’ın adı, son dönemde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında yer almasıyla gündeme gelmiştir.

MEHMET YILDIZ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alındığı bildirilen 22 kişi arasında Mehmet Yıldız’ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında farklı meslek gruplarından çok sayıda ismin yer aldığı ifade edildi.

MEHMET YILDIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mehmet Yıldız’ın, İstanbul’da yürütülen soruşturma çerçevesinde “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer ve Selin Ciğerci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Farklı alanlardan çok sayıda kişinin soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilerek ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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