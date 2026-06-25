Mehmet Özcan AK Partiye geçti mi, Keşan Belediyesi hangi partiden?

“ Mehmet Özcan AK Parti’ye katıldı mı?” ve “ Keşan Belediyesi hangi partiden?” soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Siyasi gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ın partisiyle ilgili son durumu öğrenmeye çalışırken, belediyenin hangi siyasi parti tarafından yönetildiği de merak konusu olmaya devam ediyor.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE KATILDI: ERDOĞAN ROZETLERİ TAKTI

Siyasi gündemde dikkat çeken gelişme AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaşandı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ın AK Parti’ye katıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının sonunda partiye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

AK PARTİ’DE YENİ KATILIMLAR

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli bir siyasi katılım gerçekleşti. Farklı partilerden seçilerek belediye başkanlığı görevini sürdüren üç isim, AK Parti saflarına geçti. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanlarının katılımı toplantıya damga vurdu.

ERDOĞAN ROZETLERİ TAKTI

Toplantıda konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarını sahneye davet etti. Erdoğan, Rasim Arı, Mesut Özarslan ve Mehmet Özcan’a AK Parti rozetlerini tek tek takarak yeni üyeleri tebrik etti. Tören, salonda bulunan partililer tarafından ilgiyle takip edildi.

SİYASETTE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Üç belediye başkanının aynı anda AK Parti’ye katılması siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Yerel yönetimlerde yaşanan bu değişimin, önümüzdeki dönemde siyasi dengelere nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.

BELEDİYELERDE YENİ DÖNEM

Katılımların ardından Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediyelerinin siyasi geleceği de gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Söz konusu gelişmenin yerel yönetimlerde yeni bir sürecin başlangıcı olabileceği değerlendiriliyor.