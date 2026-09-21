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Mehmet Dursun kimdir? Armine YK Başkanı Mehmet Dursun kaç yaşında, nereli?

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Mehmet Dursun kimdir? Armine YK Başkanı Mehmet Dursun kaç yaşında, nereli?
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Armine markasının kuruluş süreciyle birlikte Mehmet Dursun'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Dursun'un kim olduğu ve Armine'nin nasıl ortaya çıktığı araştırılıyor. Peki, Mehmet Dursun kimdir? Armine YK Başkanı Mehmet Dursun kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Armine'nin kuruluş hikayesi ve markanın sahibi olarak bilinen Mehmet Dursun hakkında araştırmalar hız kazandı. Mehmet Dursun'un yaşamı ve Armine'nin ortaya çıkış süreci merak ediliyor. Peki, Mehmet Dursun kimdir? Armine YK Başkanı Mehmet Dursun kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MEHMET DURSUN KİMDİR?

Mehmet Dursun, Armine markasının kuruluş sürecini kendi anlatımıyla aktaran iş insanıdır. Dursun, 1971 yılında Üsküdar'da doğduğunu ve dört kardeşli bir ailenin ikinci çocuğu olduğunu belirtmektedir. Evli ve dört çocuk babası olan Dursun, iki torunu bulunduğunu da ifade etmektedir.

Armine'nin kuruluş sürecinde markanın global bir kimliğe sahip olmasını hedeflediğini anlatan Dursun, marka ismini belirlemek için yaklaşık 6 ay düşündüğünü söylemektedir. Bu dönemde ürünlerin "İpek Eşarp" adıyla markasız olarak satıldığını aktarmaktadır.

MEHMET DURSUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Dursun, kendi açıklamasına göre 1971 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Doğum günü ve ayı paylaşılmadığı için 2026 yılı itibarıyla yaşı 54 veya 55 olarak hesaplanmaktadır.

Dursun, evli ve dört çocuk babası olduğunu, çocuklarından üçünün kız olduğunu ve iki torunu bulunduğunu belirtmektedir.

Dilara Yıldız
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