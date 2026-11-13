‘‘Mehmet Ali Erbil öldü mü’’ haberleri neden gündem oldu?

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Ünlü şovmen ve komedyen Mehmet Ali Erbil hakkında zaman zaman sosyal medyada ortaya atılan sağlık iddiaları, “Mehmet Ali Erbil öldü mü?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor. Erbil'in kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar da daha önce kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Peki, Mehmet Ali Erbil öldü mü, yaşıyor mu? İşte konuya ilişkin bilinenler...

MEHMET ALİ ERBİL ÖLDÜ MÜ?

Mehmet Ali Erbil'in hayatını kaybettiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ünlü şovmen hakkında sosyal medyada yayılan ölüm iddialarının gerçeği yansıttığına dair resmî bir açıklama da bulunmuyor. Bu nedenle Mehmet Ali Erbil'in öldüğüne yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması önem taşıyor.

MEHMET ALİ ERBİL KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Mehmet Ali Erbil'in kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar 10 Eylül 2026 tarihinde gündeme gelmişti. Erbil'in evinde prova yaptığı sırada fenalaştığı ve kalp damarına stent takıldığı öne sürülmüştü.

İddiaların ardından Erbil'in basın danışmanı açıklama yaparak söz konusu haberleri yalanlamış, ünlü şovmenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Basın danışmanı, “Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.

YEŞİM ERBİL'DEN MEHMET ALİ ERBİL AÇIKLAMASI

Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil de ağabeyinin kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yanıt vermişti.

Yeşim Erbil, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ben de ağabeyimle ilgili haberleri sosyal medyada gördüm. Böyle bir şey yok, yalan haber. Biz bir aileyiz, böyle büyük bir şey olsa hepimizin haberi olur” açıklamasında bulunmuştu.