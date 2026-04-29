Mehmet Ali Aydınlar listesinde kimler var, Mehmet Ali Aydınlar teknik direktör adayı kim?

Seçim maratonuna hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertli camiada gözler teknik direktör kararına çevrildi: Mehmet Ali Aydınlar’ın teknik direktör adayı kim? Göreve gelmesi halinde futbol takımını dünyaca ünlü bir isme emanet etmek istediği konuşulan Aydınlar’ın listesi merak edildi.

MEHMET ALİ AYDINLAR ADAYLIK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçiminin resmen ilan edilmesiyle birlikte Mehmet Ali Aydınlar’ın adaylığını kamuoyuna duyurması bekleniyor. Camianın ağır toplarıyla gizli görüşmeler yürüttüğü belirtilen Aydınlar’ın, kulübün önde gelen isimlerinden ve kongre üyelerinden tam destek aldığı konuşuluyor. "Fenerbahçe’nin kurtuluşu" parolasıyla hazırlanan ekibin, mali ve sportif açıdan devrim niteliğinde bir deklarasyon yayınlaması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖR KOLTUĞU İÇİN ADAYLAR NETLEŞİYOR

Aydınlar’ın en çok merak edilen hamlesi ise futbol takımının başına kimi getireceği yönünde. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, camiayı yakından tanıyan Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri en güçlü yerli adaylar arasında yer alıyor. Ancak Mehmet Ali Aydınlar’ın sadece yerli isimlerle sınırlı kalmadığı, Avrupa futbolunun vitrininde yer alan dünyaca ünlü teknik adamlarla da ilk temasları kurduğu sızan bilgiler arasında.

RESMİ ADAYLIK ÖNCESİ DEV TRANSFER HAMLELERİ

Henüz resmiyete dökülmese de Aydınlar ve ekibinin transfer planlamasına şimdiden başladığı ifade ediliyor. Kulübün geleceğini sadece kısa vadeli başarılarla değil, uzun vadeli ve kapsamlı bir projeyle kurtarmayı hedefleyen Aydınlar’ın, dünya çapında ses getirecek isimlerle ön görüşmeler yaptığı ve seçimi kazanması halinde "yıldızlar geçidi" vaadiyle taraftarın karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Mehmet Ali Aydınlar listesi henüz açıklanmadı.

SEÇİM SÜRECİ FENERBAHÇE’NİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Tedesco ve Özek döneminin sona ermesinin ardından yeni bir rota arayışına giren Fenerbahçe’de, başkanlık seçimi sadece bir yönetici değişikliği değil, kulübün kader seçimi olarak görülüyor. Camia içindeki farklı grupların nasıl bir tavır alacağı merakla beklenirken, Mehmet Ali Aydınlar’ın tecrübesiyle bu kritik süreci nasıl yöneteceği ve rakiplerine karşı hangi kozları oynayacağı spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.