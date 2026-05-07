MEB-AGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nereden yapılıyor BAŞVURU EKRANI açıldı mı? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuru ücreti kaç TL?

Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyenlerin gireceği 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı başvuru ücreti kaç TL? Sınav maliyetleri ve ödeme yöntemleri hakkında araştırmalarını hızlandıran adaylar, güncel rakamları merakla bekliyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek başvuruların detayları, sınavın kapsamı ve banka ödeme kanallarına dair tüm bilgiler haberimizde. İşte MEB-AGS başvuru sürecine dair merak edilen ödeme limitleri ve sistem giriş rehberi:

2026 MEB-AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğretmen adaylarının hazırlık eğitimlerine katılabilmek için girmeleri gereken MEB-AGS için başvuru süreci 8 Mayıs 2026 tarihinde başlıyor. Adaylar, tercihlerini ve kayıt işlemlerini 20 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlayabilecekler. Belirlenen bu süre zarfında başvurularını onaylatmayan adayların, sınav oturumlarına katılması mümkün olmayacak.

MEB-AGS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2026 Akademi Giriş Sınavı için başvurularını üç farklı kanal üzerinden gerçekleştirebilecekler:

• ÖSYM AİS: Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak.

• ÖSYM Mobil: ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden hızlı başvuru seçeneğiyle.

• MEB Sistemi: Ayrıca adaylar "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını elektronik ortamda tamamlayabilecekler.

2026 AGS VE ÖABT SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Öğretmenlik kariyeri için dönüm noktası olan MEB-AGS, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, aynı gün içerisinde iki farklı oturum şeklinde planlanan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile koordineli bir şekilde yürütülecek. Toplamda 80 sorudan oluşacak olan AGS oturumunda adaylara, soruları yanıtlamaları için 110 dakikalık bir süre tanınacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar için hazırlık eğitimi süreci ve mülakat aşamalarına dair detaylar netleşecek.

MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Yeni sistemle birlikte öğretmen adaylarının sadece alan bilgisi değil, mesleki yatkınlık ve temel yetenekleri de ölçülüyor. MEB-AGS, 2025 yılında uygulanan formatını koruyarak bu yıl da atama bekleyen binlerce adayın en önemli sınavı olma özelliğini taşıyor. Adayların sınav günü geçerli kimlik belgeleri ve giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları, sınav saatinden en az 1 saat önce merkezlerde hazır olmaları hatırlatılıyor.