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MasterChef Zeliha kimdir, Zeliha Kahraman yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Zeliha elendi mi?

MasterChef Zeliha kimdir, Zeliha Kahraman yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Zeliha elendi mi?
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MasterChef 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Zeliha Kahraman, izleyiciler tarafından hayatı ve kariyeriyle merak ediliyor. Yarışmadaki performansıyla gündeme gelen Zeliha’nın yaşı, memleketi ve mesleği gibi kişisel bilgileri sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor.

Masterchef Zeliha Kahraman’ın yarışmadaki durumu, elenip elenmediği ve şeflerden aldığı yorumlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 2026 sezonunda rekabetin arttığı programda Zeliha’nın mutfaktaki performansı ve yarışmadaki geleceği yeni bölümlerle birlikte netlik kazanıyor.

MASTERCHEF ZELİHA KİMDİR?

MasterChef 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Zeliha, Uzman Psikolojik Danışman olarak tanınıyor. Yarışmadaki duruşu ve farklı meslek geçmişiyle öne çıkan Zeliha, jüri karşısında sergilediği performansla izleyicilerin ilgisini çekti.

MASTERCHEF ZELİHA NERELİ?

Yarışmaya Ankara’dan katılan Zeliha’nın aslen Balıkesirli olduğu biliniyor. Hem Ege hem de İç Anadolu mutfak kültürüne yakın bir geçmişe sahip olan yarışmacı, bu birikimini hazırladığı tabaklara yansıtmaya çalışıyor.

MASTERCHEF ZELİHA MESLEĞİ NE?

Zeliha’nın mesleği Uzman Psikolojik Danışmanlık olarak belirtiliyor. İnsan ilişkileri ve iletişim alanındaki deneyimini mutfakta disiplin ve odaklanma becerisiyle birleştiren yarışmacı, farklı profiliyle dikkat çekiyor.

MASTERCHEF ZELİHA BİR ÜST TURA YÜKSELDİ Mİ?

MasterChef Zeliha, jüri değerlendirmeleri sonucunda sergilediği başarılı performansla bir üst tura yükselmeyi başardı. Hazırladığı tabakla şeflerden olumlu yorumlar alan yarışmacının yarışmadaki ilerleyişi merakla takip ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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