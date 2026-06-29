MasterChef Şükran kimdir, Şükran Boyraz yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Şükran elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da mücadele eden Şükran Boyraz, ilk tur performansıyla adından söz ettiren yarışmacılar arasında yer aldı. İzleyiciler, Şükran'ın yaşı, memleketi, mesleği ve yarışmadaki son durumunu araştırmaya başladı. Peki MasterChef Şükran kimdir, ne iş yapıyor ve 2026 sezonunda yarışmaya devam ediyor mu? İşte Şükran Boyraz hakkında merak edilen tüm detaylar.

MASTERCHEF ŞÜKRAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacıları arasında yer alan Şükran Boyraz, ilk turdaki başarılı performansıyla şeflerden geçer not almayı başardı. Mersin'den yarışmaya katılan 44 yaşındaki yarışmacı, hazırladığı tabakla bir üst tura yükselerek dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yarışmanın ardından "MasterChef Şükran kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?" soruları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

MASTERCHEF ŞÜKRAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Şükran Boyraz, Mersin'den yarışmaya katılıyor. 44 yaşındaki yarışmacı, mutfağa olan ilgisini profesyonel eğitimle destekleyerek MasterChef sahnesinde yeteneklerini sergileme fırsatı yakaladı.

MASTERCHEF ŞÜKRAN'IN MESLEĞİ NE?

Şükran Boyraz, gastronomi bölümünde 3. sınıf öğrencisidir. Mutfak alanındaki akademik eğitimini sürdüren yarışmacı, teorik bilgisini pratiğe dökerek yarışmada başarılı bir performans ortaya koydu.

MASTERCHEF ŞÜKRAN BİR ÜST TURA ÇIKTI MI?

Evet. MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde hazırladığı yemekle şeflerin beğenisini kazanan Şükran Boyraz, aldığı olumlu oylarla bir üst tura yükselmeyi başardı. Böylece ana kadro yolunda önemli bir avantaj elde etti.

HEDEFİ MASTERCHEF ANA KADROSU

İlk turu başarıyla geçen Şükran Boyraz, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna girebilmek için mücadelesini sürdürecek. Mersin'den yarışmaya katılan ve gastronomi eğitimi alan yarışmacı, ilerleyen turlarda da başarısını devam ettirmeyi hedefliyor.