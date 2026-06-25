MasterChef Mazlum kimdir, Mazlum Kıylık kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Mazlum elendi mi?

Masterchef 2026’da mücadele eden Mazlum Kıylık’ın elenip elenmediği de izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Yarışmadaki gidişatı, yaşı, mesleği ve memleketi hakkında detaylar merak edilirken, Mazlum’un MasterChef serüveninin nasıl devam ettiği yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF MAZLUM KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Mazlum, sergilediği başarılı performansla bir üst tura çıkmayı başardı. 27 yaşında olan yarışmacı, 13 yıllık aşçılık tecrübesiyle jüri karşısında dikkat çekti.

Mazlum Kıylık, 27 yaşında ve 13 yıldır profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır. Yarışmaya Antalya’dan katılan Mazlum, aslen Vanlıdır. Mutfak sektöründe erken yaşta başladığı kariyerini yıllar içinde geliştirerek önemli bir tecrübe edinmiştir.

13 YILLIK AŞÇILIK DENEYİMİYLE ÖNE ÇIKTI

Uzun yıllardır mutfak sektöründe çalışan Mazlum, edindiği tecrübeyi yarışma mutfağına başarıyla yansıttı. Teknik bilgisi ve hız avantajıyla öne çıkan yarışmacı, eleme turunda dikkat çeken isimlerden biri oldu.

JÜRİDEN OLUMLU YORUMLAR ALDI

Hazırladığı tabakla şeflerin karşısına çıkan Mazlum, lezzet ve sunum açısından beğeni topladı. Jüri üyelerinin olumlu geri dönüşleri, onun bir üst tura yükselmesinde etkili oldu.

BİR ÜST TURA ÇIKTI

Gösterdiği performans sayesinde bir üst tura yükselen Mazlum, MasterChef Türkiye 2026 yolculuğuna devam etme hakkı kazandı. Yarışmadaki istikrarlı duruşu ve mutfak tecrübesiyle dikkat çekti.

HEDEFİ ANA KADROYA KALMAK

Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Mazlum’un hedefi, ilerleyen turlarda başarılı olarak ana kadroya kalmak. Tecrübesi ve disipliniyle yarışmanın güçlü adayları arasında gösteriliyor.