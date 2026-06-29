MasterChef Gülten kimdir, Gülten Bayram yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Gülten elendi mi?

Masterchef Gülten’in yarışmadaki akıbeti, elenip elenmediği ve tabaklarıyla jüri üyelerinden aldığı yorumlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 2026 sezonunda rekabetin giderek arttığı programda Gülten Bayram’ın yarışmadaki yolculuğu ve son durumu, yeni bölümlerle birlikte netlik kazanıyor.

MASTERCHEF GÜLTEN KİMDİR?

Masterchef 2026 sezonunda dikkat çeken isimlerden biri olan Gülten Bayram, yarışmaya Sinop’tan katılan yarışmacılar arasında yer alıyor. Kantin işletmecisi olduğu öğrenilen Gülten, mutfaktaki tecrübesini yarışma platosuna taşıyarak jüri karşısına çıktı.

GÜLTEN BAYRAM MESLEĞİ NE?

Yarışmacı Gülten Bayram’ın mesleği kantin işletmeciliği olarak biliniyor. Günlük yaşamında yemek hizmeti ve mutfak organizasyonu üzerine çalışan Bayram, bu deneyimini MasterChef mutfağında değerlendirmeye çalışıyor.

MASTERCHEF GÜLTEN NERELİ?

MasterChef Gülten Bayram’ın Sinop’tan yarışmaya katıldığı biliniyor. Karadeniz mutfağına yakın lezzetlerle yetişen yarışmacı, yöresel deneyimlerini tabaklarına yansıtarak şeflerden puan almaya çalışıyor.

MASTERCHEF GÜLTEN BİR ÜST TURA YÜKSELDİ Mİ?

Yarışmada hazırladığı tabağıyla şeflerden beğeni toplayan Gülten Bayram, ilk değerlendirmelerin ardından bir üst tura yükselmeyi başardı. Performansıyla dikkat çeken yarışmacının ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.

MASTERCHEF GÜLTEN ELENDİ Mİ?

2026 sezonunda yarışmaya devam eden Gülten Bayram’ın henüz elenmediği, yarışmadaki mücadelesini sürdürdüğü görülüyor. Yeni bölümlerde alınacak sonuçlar, yarışmacının kaderini belirleyecek.