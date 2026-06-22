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MasterChef Gülizar kimdir, Gülizar Kutluk kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Gülizar elendi mi?

MasterChef Gülizar kimdir, Gülizar Kutluk kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Gülizar elendi mi?
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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Gülizar Kutluk, hem yaşamı hem de mutfaktaki performansıyla merak konusu oldu. İzleyiciler “MasterChef Gülizar kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?” sorularına yanıt ararken, yarışmadaki son durumu da gündemde yer alıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’da öne çıkan isimlerden Gülizar Kutluk, sergilediği performansla izleyicilerin ilgisini çekiyor. “MasterChef Gülizar elendi mi, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?” soruları araştırılırken, genç yarışmacının yarışmadaki geleceği merakla takip ediliyor.

MASTERCHEF GÜLİZAR KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Gülizar, aslen Malatyalıdır. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Gülizar, kısa sürede performansıyla öne çıkmayı başardı.

MESLEĞİ MODELİST OLARAK BİLİNİYOR

Gülizar’ın profesyonel olarak modelistlik yaptığı biliniyor. Moda sektöründeki tecrübesi, detaylara olan hakimiyeti ve estetik bakış açısı, mutfaktaki tabak sunumlarına da yansırken jüri üyelerinin dikkatini çekti.

MASTERCHEF’TE BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Yarışmada sergilediği başarılı performansla şeflerden olumlu geri dönüş alan Gülizar, MasterChef Türkiye 2026’da bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu gelişme yarışmadaki rekabeti daha da artırdı.

YARIŞMADAKİ PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

İzleyicilerin ilgisini çeken Gülizar’ın ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Yarışmadaki başarısı sosyal medyada da yakından takip ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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