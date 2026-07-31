2021 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Olayın ardından evde yapılan ilk incelemeler, eve ilk giren kişilerin kimler olduğu, cep telefonunda tespit edilen cevapsız çağrılar ve adli tıp uzmanlarının ölüm zamanına ilişkin ilk değerlendirmeleri netlik kazandı. Gazeteci Doğancan Cesur'un gazeteci Emrullah Erdinç'e aktardığı bilgiler doğrultusunda olayın kronolojisine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI'NIN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI MI?

Hayır. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni açıklandı mı? sorusunun yanıtı hayır oldu.

Kamuoyuna yansıyan son bilgilerde yalnızca olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve soruşturma sürecine ilişkin ayrıntılar yer aldı. Ölüm nedenine ilişkin resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Adli tıp incelemesi ve soruşturma süreci devam ederken, ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun yetkili kurumların hazırlayacağı raporun ardından netleşmesi bekleniyor.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Sarıyer Kumköy Mahallesi'nde yaşayan Eren Kaşıkçı'dan uzun süre haber alamayan yakın çevresi durumu araştırmaya başladı.

Gazeteci Doğancan Cesur'un aktardığı bilgilere göre, Kaşıkçı'nın arkadaşı Mikail, evin yedek anahtarının bulunduğu komşuya ulaştı. Anahtarı teslim alan arkadaş grubu, içeride neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için ilk aşamada resmi makamlara ihbarda bulunmadan eve girdi.

Üç ila dört kişiden oluşan arkadaş grubu kapıyı açarak içeri girdikten sonra Eren Kaşıkçı'yı yatak odasında hareketsiz halde buldu.

EVE İLK OLARAK ARKADAŞLARI GİRDİ

Olaya ilişkin aktarılan bilgilere göre sağlık ve jandarma ekiplerinden önce eve Eren Kaşıkçı'nın arkadaşları girdi.

Yakınlarının uzun süre kendisine ulaşamaması üzerine yapılan kontrol sırasında, evin yedek anahtarı kullanılarak kapı açıldı. Arkadaşlarının yaptığı kontrol sırasında Kaşıkçı'nın yatak odasında hareketsiz şekilde bulunduğu ifade edildi.

Bu manzaranın ardından arkadaşları zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu yetkililere bildirdi.

YATAK ODASINDAKİ ACI MANZARA

Paylaşılan bilgilere göre Eren Kaşıkçı, yatak odasında yatağında yatar vaziyette bulundu.

Olay yerine ilk giren arkadaşlarının aktardığı bilgiler doğrultusunda, Kaşıkçı'nın bir elinin komodine doğru uzanmış halde olduğu belirtildi.

Karşılaşılan bu tablo sonrasında olay, resmi makamlara bildirildi ve sağlık ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

TELEFONUNDAKİ ŞİFREYİ EŞİ AÇTIRDI

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde Eren Kaşıkçı'nın cep telefonunun şifreli olduğu belirlendi.

Telefon ekranında çok sayıda cevapsız çağrı görülmesi üzerine eşi Ecem ile iletişime geçildi. Şifreyi bildiğini belirten eşinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde telefonun kilidi açıldı.

Yapılan incelemede telefonda eşi, kız arkadaşı ve diğer yakınları tarafından bırakılmış 20 ila 30 arasında cevapsız çağrı bulunduğu tespit edildi.

VEFAT SAATİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde görev yapan adli tıp uzmanlarının ilk incelemesinde vücutta oluşan ölüm morlukları detaylı şekilde değerlendirildi.

Yapılan ilk değerlendirmeye göre Eren Kaşıkçı'nın bulunduğu sırada yaklaşık 10 ila 15 saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bu değerlendirme, olay yerindeki ilk adli incelemeye dayanırken, soruşturmanın ise tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eren Kaşıkçı'nın vefatına ilişkin soruşturma yetkili makamlar tarafından sürdürülüyor.

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler; eve ilk giren kişilerin kim olduğu, olay yerindeki ilk gözlemler, cep telefonunda bulunan cevapsız çağrılar ve adli tıp uzmanlarının ölüm zamanına ilişkin ilk değerlendirmeleriyle sınırlı kaldı.

Ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, soruşturma kapsamında hazırlanacak adli raporun ardından yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.