MasterChef Çiğdem kimdir, Çiğdem Korkmazer kaç yaşında, nereli, evli mi?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Masterchef'te adından söz ettiren Çiğdem Korkmazer, kısa sürede izleyicilerin en çok araştırdığı yarışmacılar arasına girdi. "Masterchef Çiğdem kimdir?", "Çiğdem Korkmazer kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Evli mi, bekar mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte MasterChef Çiğdem Korkmazer'in biyografisi ve özel hayatına dair merak edilen bilgiler.

MASTERCHEF ÇİĞDEM KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Çiğdem, yarışmaya sergilediği iddialı tabaklar ve mutfaktaki performansıyla katıldı. Başarılı sunumuyla jüri üyelerinden olumlu yorum alan yarışmacı, gösterdiği performans sayesinde bir üst tura yükselmeyi başardı.

MASTERCHEF ÇİĞDEM KAÇ ÇOCUK ANNESİ?

MasterChef Çiğdem, 4 çocuk annesidir. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan yarışmacı, hem annelik sorumluluğunu hem de mutfak tutkusunu bir arada sürdürüyor. Yarışmadaki azmi ve mücadeleci kişiliğiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

MASTERCHEF ÇİĞDEM NERELİ?

Çiğdem'in ailesi Güneydoğu Anadolu kökenlidir. Annesi Gaziantepli, babası ise Şanlıurfalıdır. Farklı yörelerin mutfak kültürüyle büyüyen yarışmacının, bu zengin gastronomi birikimini MasterChef mutfağına da yansıttığı görülüyor.

MASTERCHEF ÇİĞDEM İSTANBUL'DA YAŞIYOR

Hayatını İstanbul'da sürdüren MasterChef Çiğdem, yarışmaya bu şehirden katılıyor. Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla buluşturmayı hedefleyen yarışmacı, jüri üyelerinden aldığı olumlu değerlendirmelerle bir üst tura çıkmayı başardı.

MASTERCHEF ÇİĞDEM BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Yarışmanın ön eleme turunda hazırladığı tabakla beğeni toplayan Çiğdem, başarılı performansı sayesinde bir üst tura yükseldi. MasterChef'teki yolculuğunu sürdürmeye hak kazanan yarışmacının ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.