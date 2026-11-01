Marcus Rafferty kimdir? Beşiktaş'a son dakikalarda eşitlik golünü attı

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Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında 0-2 geriden gelip bir puanı aldı. Eşitliği getiren gol 87. dakikada Marcus Rafferty'den geldi: Süper Lig'in 10. haftasında pazar akşamı oynanan maçta 22 yaşındaki İsveçli, ceza sahasına yapılan ortada topu ağlara gönderdi ve deplasmanda kazanmaya çok yaklaşan Beşiktaş'ın iki puanını elinden aldı.

Rafferty, Kasımpaşa'ya bu yaz Degerfors'tan gelmişti. Bir önceki sezon İsveç liginde 7 gol atmıştı.

MARCUS RAFFERTY BEŞİKTAŞ'A GOLÜ NASIL ATTI?

Marcus Rafferty, 87. dakikada ceza sahası içine gelen ortaya vurdu ve skoru 2-2'ye getirdi. Beşiktaş 28. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla Leandro Trossard'ın golünü bulmuş, Dušan Vlahovic de ikinci yarının hemen başında, 47. dakikada farkı ikiye çıkarmıştı. Kasımpaşa'yı maça döndüren gol 60. dakikada geldi; Ayberk Karapo'nun sol kanattan ortasında Cláudio Winck uzak direkte kafayı vurdu.

Beraberlikle Beşiktaş 19 puanda kaldı ve liderin 6 puan gerisine düştü. Kasımpaşa'nın puanı 17 oldu.

MARCUS RAFFERTY KİMDİR?

Marcus Rafferty, Kasımpaşa'da sol kanatta ve hücumun ortasında oynayan İsveçli futbolcu. Annesi İsveçli, babası İngiliz olduğu için Premier Lig izleyerek büyüdüğünü, idolünün de Messi olduğunu anlatıyor. Futbola Tullinge TP'de başladı, 2020'de Hammarby'nin altyapısına geçti.

MARCUS RAFFERTY KAÇ YAŞINDA?

Marcus Rafferty 22 yaşında. 1 Ekim 2004'te doğdu.

MARCUS RAFFERTY HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Marcus Rafferty profesyonel kariyerinde Hammarby, Ålesund, Degerfors ve Kasımpaşa formalarını giydi. Hammarby'nin A takımında 14 lig maçına çıktı ama gol atamadı, kulübün ikinci takımı Hammarby TFF'de de süre aldı. Asıl çıkışı kiralık gittiği Norveç'te yaptı: 2024 sonbaharını ikinci ligdeki Ålesund'da geçirdi ve 13 maçta 7 gol attı.

2025 sezonu öncesinde Degerfors'a imza attı. Daha önce sık sık sakatlıkla uğraşan Rafferty o sezon İsveç liginde 7 gol attı ve bunu kariyerinin en iyi sezonu olarak anlattı. Son haftadaki BP maçına yedek kulübesinde başladı, oyuna girip attığı golle Degerfors'un ligde kalmasında pay sahibi oldu.

MARCUS RAFFERTY KASIMPAŞA'YA NE ZAMAN GELDİ?

Marcus Rafferty, 1 Temmuz 2026'da Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Tören kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde yapıldı, CEO Ceyhun Kazancı da oradaydı.

Ekim başında Galatasaray deplasmanı öncesi konuşan Rafferty, Süper Lig'i İsveç'tekinden fiziksel ve taktik olarak daha zor bulduğunu söyledi. "Yeni bir ligdeyim, öğrenecek çok şeyim var" diyen oyuncu, Kasımpaşa'da iyi oynarsa milli takıma çağrılabileceğine inandığını da anlattı. İstanbul'u sevmiş; takım arkadaşı Matei Ilie ile Adalar'a gitmiş, trafiği de tanımıştı.