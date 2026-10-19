Mansur Yavaş'a şartlı destek mesajı veren Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Anahtar Parti lideri kaç yaşında, nereli, İYİ Parti'den neden ayrıldı?

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"Sayın Mansur Yavaş Bey'i destekleyebiliriz dedim; şartlı!" Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu bu sözü 18 Ekim 2026 akşamı Sakarya'da, partisinin halk buluşmasında söyledi. Buluşmadan önce kentte selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Ertesi gün Ankara'dan ekonomi üzerine bir açıklama daha geldi. Ağıralioğlu, 2026'nın ilk dokuz ayında 2 trilyon 251 milyar lira faiz ödendiğini, bütçede yıl için öngörülen faiz giderinin 2 trilyon 742 milyar lira olduğunu hatırlattı ve hükümete "Borcun hesabını verin!" diye seslendi.

YAVAŞ'A KOYDUĞU ŞART NE?

Ağıralioğlu'nun şartı hükümet sistemiyle ilgili. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirme ve yarı başkanlığa geçme planını üstlenirse partisinin onu destekleyebileceğini söyledi. Aynı konuşmada ittifak konusunda da net konuştu: "Biz hiç kimsenin kapısında ittifak bekliyor değiliz, hiç kimseye ittifak teklif ediyor değiliz."

Aday tartışmasında da "Aday dayatmasına asla razı olmayız" dedi. Erken seçim isteyen Ağıralioğlu, partisini Türk milletinin "A planı" olarak kurduklarını söyledi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yavuz Ağıralioğlu, 30 Ekim 2024'te kurulan Anahtar Parti'nin kurucusu ve genel başkanı. 1 Şubat 1972'de Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu; 54 yaşında. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Evli ve üç çocuk babası.

NİZAM-I ALEM OCAKLARI'NDAN BBP YÖNETİMİNE

Siyasete dernek ve ocak çalışmalarıyla girdi. 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Alem Ocakları Genel Başkanı'ydı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkanlığı döneminde Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) MKYK üyeliği ve genel başkan yardımcılığı yaptı. 2011'de BBP genel başkanlığına aday oldu.

İYİ PARTİ'DEKİ BEŞ YILI

Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katıldı ve aynı yıl yapılan genel seçimde İstanbul milletvekili seçildi. Temmuz 2018 ile Temmuz 2019 arasında partinin TBMM grup başkanvekiliydi.

Partiyle yolları 2023 seçimleri öncesinde ayrıldı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesine karşı çıktı ve 22 Mart 2023'te Meclis'te "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" dedi. Altı gün sonra, 28 Mart 2023'te İYİ Parti'den istifa etti.

ANAHTAR PARTİ NE ZAMAN KURULDU?

İstifasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 30 Ekim 2024'te Anahtar Parti'yi kurdu. Partinin genel merkezi Ankara'nın Çankaya ilçesinde. Ağıralioğlu kuruluştan bu yana partinin tek genel başkanı.