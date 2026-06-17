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Manifest Hilal sevgilisi kim? Mert Ramazan Demir Manifest Hilal sevgili mi?

Manifest Hilal sevgilisi kim? Mert Ramazan Demir Manifest Hilal sevgili mi?
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Magazin gündeminde dikkat çeken bir aşk iddiası ortaya atıldı. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Manifest grubu üyesi Hilal Yelekçi ile oyuncu Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığını iddia etti. Peki, Manifest Hilal sevgilisi kim? Mert Ramazan Demir Manifest Hilal sevgili mi? Detaylar...

Magazin dünyasında gündem yaratan iddialara bir yenisi daha eklendi. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Manifest grubu üyelerinden Hilal Yelekçi ile oyuncu Mert Ramazan Demir hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.  Programda yapılan açıklamalarda, Manifest grubunun bir üyesinin tanınmış bir oyuncuyla aşk yaşadığı öne sürüldü. Peki, Manifest Hilal sevgilisi kim? Mert Ramazan Demir Manifest Hilal sevgili mi? Detaylar haberimizde.

MERT RAMAZAN DEMİR MANİFEST HİLAL SEVGİLİ Mİ?

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Manifest grubundan bir isim ile ünlü bir oyuncunun aşk yaşadığını iddia etti. Program sırasında yapılan değerlendirmelerde bu kişinin Hilal Yelekçi olduğu öne sürülürken, söz konusu oyuncunun da Mert Ramazan Demir olduğu iddia edildi.

Ancak şu ana kadar ne Mert Ramazan Demir’den ne de Hilal Yelekçi’den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle gündemde yer alan bilgiler, yalnızca televizyon programında ortaya atılan iddialar kapsamında değerlendiriliyor.

GEL KONUŞALIM PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİA NASIL GÜNDEME GELDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından Ece Erken, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken, Manifest grubundan bir üyenin “kalın kaşlı” olarak tanımladığı bir oyuncuyla aşk yaşadığını iddia etti.

Program sırasında yapılan konuşmalarda Nur Tuğba Namlı’nın, söz konusu kişinin Hilal Yelekçi olduğunu öne sürdüğü aktarıldı. Bunun üzerine Ece Erken, iddiayı doğrulattıktan sonra açıklama yapacağını ifade etti.

Yayındaki bu diyaloglar kısa sürede magazin gündemine taşınırken, sosyal medya kullanıcıları tarafından da yoğun şekilde paylaşıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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