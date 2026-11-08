Manchester United Aston Villa maçı hangi kanalda, Manchester United Aston Villa nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manchester United Aston Villa maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Manchester United Aston Villa maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Aston Villa maçı, beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United Aston Villa maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester United ile Aston Villa arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, Manchester'daki Old Trafford'da oynanacak. Maçta Manchester United ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 3 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 3, Digiturk platformunda 79. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA NEREDEN CANLI İZLENİR?

Manchester United Aston Villa maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 79. kanaldaki beIN SPORTS 3'ten takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

MANCHESTER UNİTED ASTON VİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Manchester United Aston Villa maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 3 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 3 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Manchester United Aston Villa maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.