Manchester City'de kimler sakat, kaç oyuncu eksik, Manchester City Galatasaray maçı eksikleri kim?

Şampiyonlar Ligi'nde kader niteliği taşıyan Galatasaray deplasmanına eksik bir kadroyla çıkmaya hazırlanan Manchester City'de alarm zilleri çalıyor. Savunma hattından hücum bölgesine kadar birçok kilit oyuncunun yokluğu, teknik ekibi zor durumda bırakmış durumda. Manchester City'de sakat listesinde yer alan futbolcular kimler, Galatasaray maçındaki eksikler hangileri?

SAVUNMA HATTINDA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Manchester City, Galatasaray maçı öncesinde savunma hattında ciddi problemlerle karşı karşıya. Takımın as stoperleri arasında yer alan Josko Gvardiol, John Stones ve Ruben Dias sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ara transfer döneminde kadroya katılan Marc Guehi ise UEFA lisans işlemleri tamamlanmadığı için bu kritik mücadelede sahada olamayacak.

ORTA SAHA VE KANATLARDA EKSİKLER CAN SIKIYOR

İngiliz temsilcisinde sorunlar yalnızca savunmayla sınırlı değil. Orta sahanın beyni olarak görülen Rodri, kart cezası nedeniyle Galatasaray karşısında görev alamayacak. Nico Gonzalez ve Mateo Kovacic de sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almayacak isimler arasında. Kanatlarda ise Savinho ve Oscar Bobb, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle teknik heyetin planlarını bozuyor.

SEMENYO DA KADROYA ALINAMADI

Yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Antoine Semenyo, tıpkı Marc Guehi gibi UEFA lisansı bulunmadığı için Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Bu durum, hücum rotasyonunda Guardiola'nın elini iyice zayıflatmış durumda.

GALATASARAY MAÇINDA TOPLAM 10 EKSİK

Manchester City'de Galatasaray karşılaşması öncesinde forma giyemeyecek futbolcular şu şekilde: Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Marc Guehi, Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Savinho, Oscar Bobb ve Antoine Semenyo. Toplamda 10 önemli ismin yokluğu, maçın seyrini doğrudan etkileyebilecek düzeyde.

MANCHESTER CITY'NİN BEKLENEN 11'İ

Teknik direktör Pep Guardiola'nın, Galatasaray karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Donnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Rayan Aït-Nouri; Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Phil Foden, Jeremy Doku, Erling Haaland.