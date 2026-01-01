Mahsun J hangi kanalda yayınlanacak? Mahsun J Exxen'e mi taşındı?

Mahsun J dizisinin yayın platformu gündemdeki en çok merak edilen konular arasında. Diziyi hangi kanalda veya hangi dijital platformda izleyebileceğiniz merak konusu. Exxen'de mi yoksa başka bir mecrada mı yayınlanacak, izleyiciler cevabı bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MAHSUN J HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mahsun J dizisi televizyonda değil, dijital yayın platformlarında izlenebilen bir yapım olarak planlanıyor. Klasik bir TV kanalında yayınlanacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

MAHSUN J EXXEN'E Mİ TAŞINDI?

Mahsun J dizisinin Exxen'e taşındığına dair resmi bir açıklama yok. Dizinin en bilinen yayın platformu GAİN olarak öne çıkıyor ve bölümlerini buradan izlemek mümkün.

MAHSUN J DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Mahsun J, İstanbul'da borç içinde yaşayan bir motokurye olan Mahsun'un sıra dışı hikayesini anlatan bir komedi-dram dizisidir. Mahsun'un hayatı beklenmedik şekilde değişir ve yakın arkadaşı Leyla bu süreçte ona destek olur.