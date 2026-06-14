Magic Osman Türkiye Avusturalya maçı tahmini ne, Dünya Kupası Magic Osman Türkiye Avusturalya maçı tahmini kaç kaç?

2026 Dünya Kupası grup aşamasında Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak kritik mücadele öncesi “Magic Osman” tahminleri futbol gündemini sarsmaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı isabetli skor öngörüleriyle tanınan fenomen, bu kez Türkiye Avustralya maçına dair tahminiyle dikkatleri üzerine çekti. Taraftarlar ise karşılaşmanın sonucuna dair merakla “Türkiye Avustralya maçı kaç kaç biter?” sorusunu araştırırken, Magic Osman’ın öngörüsü büyük tartışma yarattı.

MAGIC OSMAN TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI TAHMİNİ GÜNDEM OLDU

Dünya Kupası 2026 heyecanı sürerken Türkiye – Avustralya karşılaşmasına dair yapılan skor tahmini futbol gündemine damga vurdu. Sosyal medyada “Magic Osman” olarak bilinen yorumcunun yaptığı öngörü, taraftarlar arasında büyük tartışma yarattı. Özellikle maçın sonucu hakkında ortaya atılan iddia, kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.