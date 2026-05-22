Maçlarda istiklal marşı yasaklandı mı, Süper Lig maçlarında seremonide istiklal marşı okunmayacak mı?

Futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran “Süper Lig maçlarında İstiklal Marşı okunmayacak mı?” iddiası gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından vatandaşlar, maç öncesi seremonilerde İstiklal Marşı uygulamasında değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı. TFF’nin konuya ilişkin alacağı karar ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

TFF'DEN MAÇ SEREMONİLERİYLE İLGİLİ YENİ KARAR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı yeni karar futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. TFF, UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla maçlarda seremoni ve ısınma sırasında pankartla sahaya çıkılması uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Kararın ardından futbolseverler, Süper Lig ve diğer organizasyonlarda maç önü uygulamalarında hangi değişikliklerin yaşanacağını araştırmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, maç öncesi seremoni düzenine ilişkin dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, UEFA ve FIFA standartlarına uyum kapsamında artık takımların seremoni ve ısınma bölümüne pankartla çıkmayacağı belirtildi.

Alınan kararın yalnızca uluslararası uygulamalara uyum amacı taşımadığı, aynı zamanda kulüpler ve futbolculardan gelen talepler doğrultusunda şekillendiği ifade edildi.

TFF AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Federasyonun resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda UEFA ve FIFA uygulamalarına uyum sağlanması, ayrıca kulüp ve futbolculardan gelen talep ve görüşlere istinaden maçlarda seremoni ve ısınmaya pankartla çıkılması uygulamasına son verilmiştir.”

Bu açıklama sonrası futbol kamuoyunda kararın etkileri ve yeni dönemde uygulanacak seremoni kuralları tartışılmaya başlandı.

SÜPER LİG MAÇLARINDA YENİ DÖNEM

TFF’nin aldığı kararın Süper Lig başta olmak üzere profesyonel liglerde uygulanacağı öğrenildi. Böylece maç öncesinde futbolcuların sosyal mesaj içeren pankartlarla sahaya çıkma geleneği sona ermiş oldu.

Özellikle son yıllarda çeşitli sosyal sorumluluk kampanyaları ve özel günler kapsamında kullanılan pankart uygulamasının kaldırılması, spor gündeminde farklı yorumlara neden oldu.

FUTBOLSEVERLERDEN KARARA YOĞUN İLGİ

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Taraftarlar, UEFA ve FIFA organizasyonlarında benzer uygulamaların uzun süredir devam ettiğini belirtirken, bazı futbolseverler ise kararın Türk futbolundaki seremoni kültürünü değiştireceğini savundu.

TFF’nin önümüzdeki süreçte maç organizasyonlarına ilişkin yeni düzenlemeleri de duyurabileceği konuşuluyor.

Resmi makamlar Süper Lig maçlarında seremonide istiklal marşının okunup okunmayacağına dair açıklama yapmadı.