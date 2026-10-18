Lyon Nice maçı hangi kanalda, Lyon Nice nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Lyon Nice nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, Fransa Ligue 1'in Türkiye'deki yayıncısı beIN Sports'ta saklı. Karşılaşma, beIN Sports 4'ün yanı sıra beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek. Ligue 1'de haftanın kapanış maçlarından biri olan mücadele, iki köklü Fransız kulübünü karşı karşıya getiriyor. Lyon - Nice maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

LYON NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon - Nice maçı, beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Fransa Ligue 1'in Türkiye yayın haklarına sahip olan beIN Sports, karşılaşmayı naklen futbolseverlerle buluşturacak.

LYON NİCE NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 4'e Digiturk'te 80. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; kanal numaraları ise kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

LYON NİCE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Lyon - Nice maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

LYON NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de oynanacak Lyon - Nice maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

LYON NİCE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Olympique Lyon'un iç saha maçlarını oynadığı Parc Olympique Lyonnais'de gerçekleştirilecek. Lyon kentinin hemen dışındaki Décines-Charpieu'de bulunan modern stadyum, Fransa'nın en büyük futbol arenaları arasında yer alıyor.

LYON VE NİCE'İN HEDEFİ 3 PUAN

2000'li yıllarda üst üste yedi Ligue 1 şampiyonluğu kazanarak Fransız futbolunda bir dönemin hâkimi olan Olympique Lyon, taraftarı önünde Nice'i mağlup ederek ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Akdeniz kıyısının temsilcisi Nice ise zorlu Lyon deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak. İki takımın mücadelesi, Fransa Ligue 1'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.