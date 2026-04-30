LP Türkiye konseri ne zaman, nerede? LP Türkiye konser biletleri ne kadar, satışa çıktı mı?

Alternatif pop müziğin en özgün ve duygusal seslerinden biri olan LP (Laura Pergolizzi), dünya çapında büyük yankı uyandıran “Lost on You” şarkısının ardından Türkiye’de yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Epifoni organizasyonuyla duyurulan Türkiye turnesi, sanatçının Avrupa yaz programı kapsamında üç büyük şehri kapsayan özel bir konser serisi olarak planlandı. Peki, LP Türkiye konseri ne zaman, nerede? LP Türkiye konser biletleri ne kadar, satışa çıktı mı? Detaylar haberimizde.

LP TÜRKİYE KONSERİ NE ZAMAN?

LP’nin Türkiye konser takvimi 2026 yılı Ağustos ayı için netleşti. Alternatif pop dünyasının en karakteristik seslerinden biri olan sanatçı, üç farklı şehirde art arda sahne alarak Türkiye turnesini gerçekleştirecek.

Konser tarihleri şu şekilde planlandı:

11 Ağustos – Ankara

12 Ağustos – İzmir

14 Ağustos – İstanbul

LP TÜRKİYE KONSERİ NEREDE?

LP’nin Türkiye turnesi, her şehirde kültürel ve sanatsal değeri yüksek, büyük ölçekli açık hava sahnelerinde gerçekleşecek.

Ankara konseri: CerModern

İzmir konseri: Tarihi Havagazı Fabrikası

İstanbul konseri: KüçükÇiftlik Park

Bu üç mekan, hem akustik altyapısı hem de konser deneyimi açısından Türkiye’nin en çok tercih edilen etkinlik alanları arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park konseri, binlerce kişilik katılım kapasitesiyle turnenin en büyük etkinliği olarak öne çıkıyor.

LP TÜRKİYE KONSER BİLETLERİ NE KADAR?

LP Türkiye konser bilet fiyatlarına ilişkin resmi detaylar organizatör tarafından henüz kategori bazında açıklanmamış durumda. Ancak genel satış modeline göre biletlerin farklı kategorilerde ve erken alım avantajlarıyla satışa sunulması bekleniyor.

LP TÜRKİYE KONSERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

LP Türkiye konseri biletleri için resmi satış tarihi açıklandı. Buna göre konser biletleri: 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla satışa çıkacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com
