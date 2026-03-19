Liverpool diskalifiye edilecek mi, Liverpool Şampiyonlar Ligi'nden diskalifiye edilebilir mi?

Liverpool diskalifiye edilecek mi, Liverpool Şampiyonlar Ligi'nden diskalifiye edilebilir mi?
Güncelleme:
Taraftarlar merak içinde: İngiliz devi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden diskalifiye edilebilir mi? Son dönemde yaşanan gelişmeler ve UEFA kurallarına ilişkin açıklamalar, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik sorular gündemde: Liverpool diskalifiye edilecek mi? İngiliz ekibinin karşı karşıya olduğu olası yaptırımlar, hem futbol otoriteleri hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Liverpool diskalifiye edilecek mi?

NOA LANG SAKATLANDI

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Noa Lang, Anfield Road'da Liverpool ile oynanan maçta parmağından talihsiz bir şekilde sakatlandı. Maç sonrası oluşan bu durum, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük endişe yarattı.

GALATASARAY, UEFA'YA ŞİKAYETTE BULUNDU

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor'a yaptığı açıklamada UEFA'ya resmi şikayette bulunduklarını belirtti. Yazgan, konunun UEFA tarafından incelendiğini ve süreç hakkında hukukçularla temas halinde olduklarını söyledi.

TAZMİNAT TALEBİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Yazgan, kulüp olarak Noa Lang'ın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için tazminat talep edeceklerini açıkladı. Ücret kaybının da gündemde olduğunu belirten Yazgan, talebin karşılanmaması durumunda hukuki yola başvurabileceklerini ifade etti. Önceliklerinin oyuncuların sağlığı olduğunu vurguladı.

SORUMLULARIN PEŞİNE DÜŞÜLECEK

Galatasaray, bu olayda ihmali olan kişilerin de tespit edilip gerekli adımların atılacağını duyurdu. Kulüp, hem oyuncuların güvenliğini sağlamak hem de benzer olayların önüne geçmek için süreci yakından takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

