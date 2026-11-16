Litvanya - Lihtenştayn maçı hangi kanalda, Litvanya - Lihtenştayn maçı nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya, sahasında Lihtenştayn'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "Litvanya - Lihtenştayn maçı hangi kanalda?" ve "Litvanya - Lihtenştayn maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.
Litvanya - Lihtenştayn maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de Kaunas'taki Darius ve Girenas Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacak. İşte Litvanya - Lihtenştayn maçının yayın bilgileri.
LİTVANYA - LİHTENŞTAYN MAÇI HANGİ KANALDA?Litvanya - Lihtenştayn maçı Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacak. Karşılaşmanın yayın hakkını alan bir Türk kanalı bulunmuyor.
LİTVANYA - LİHTENŞTAYN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
Litvanya - Lihtenştayn maçının Türkiye'de canlı izlenebileceği resmi bir yayın platformu bulunmuyor. Futbolseverler karşılaşmanın skorunu canlı skor siteleri ve uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilecek. Yayın bilgisinde değişiklik olması halinde haberimiz güncellenecek.
LİTVANYA - LİHTENŞTAYN MAÇI SAAT KAÇTA?
Litvanya - Lihtenştayn maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.
LİTVANYA - LİHTENŞTAYN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, Kaunas'taki Darius ve Girenas Stadı'nda oynanacak.