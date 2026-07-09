Lise LGS taban puanları 2026! LGS tercih ne zaman, lise tercih puanları açıklandı mı?

LGS taban puanları 2026! LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığının duyurularına çevirdi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi başlayacak ve adaylar lise taban puanları ile yüzdelik dilimleri inceleyerek tercih işlemlerini tamamlayacak.

2026 LİSE TABAN PUANLARI

Lise taban puanları ve yüzdelik dilimlere ilişkin araştırmalar sürerken, bu bilgiler henüz erişime açılmadı. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 10 Temmuz tarihinde LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerin e-Okul sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tercih sürecinde kullanacakları puan ve yüzdelik dilim bilgilerine ulaşabilecek.

Şu anda e-Okul sistemi üzerindeki "Okul Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puanı Bilgileri" ekranını ziyaret eden öğrenci ve veliler, ortaöğretim kurumları nakil başvuruları, nakil onay günü ve nakil kabul işlemleri nedeniyle sistemin kapalı olduğuna ilişkin bilgilendirme mesajıyla karşılaşıyor. Adaylar, 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapacakları lise tercihlerini 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlere göre tamamlayacak. 2026 yılına ait taban puanları ve yüzdelik dilimler ise lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

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2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar sınav performanslarını öğrenebilecek ve tercih dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

LGS tercihleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler yaşadıkları il ve ilçelerdeki Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini inceleyerek tercih işlemlerini gerçekleştirecek.