Lidya Pınar kimdir? Kaan Miraç Sezen'in sevgilisi Lidya Pınar kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynayacak?

Kaan Miraç Sezen'in sevgilisi olarak da gündeme gelen Lidya Pınar, müzik dünyasındaki yükselişiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Manifest grubunun üyeleri arasında yer alan genç sanatçının yaşı, memleketi ve kariyer planları sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Peki Lidya Pınar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyunculuk projelerinde yer alacak mı, hangi dizide oynayacak? İşte genç sanatçı hakkında merak edilenler...

LİDYA PINAR KİMDİR?

Lidya Pınar, Türkiye'nin yeni nesil kız müzik gruplarından Manifest'in üyelerinden biridir. Genç yaşına rağmen müzik dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Pınar, sahne performansları ve güçlü vokaliyle tanınmaktadır. Özellikle Big5 Türkiye yarışmasında sergilediği performanslarla geniş bir kitle tarafından tanınmış ve beğeni toplamıştır.

LİDYA PINAR KAÇ YAŞINDA?

Lidya Pınar, 21 yaşındadır. Eğitim hayatını sürdürürken aynı zamanda müzik kariyerine de aktif olarak devam etmektedir.

LİDYA PINAR NERELİ?

Lidya Pınar'ın doğum yeri ve memleketine ilişkin kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Türkiye'de yaşamını sürdürdüğü ve eğitimine İstanbul'da devam ettiği bilinmektedir.

LİDYA PINAR'IN KARİYERİ

Müzik ve sahne sanatlarına küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Lidya Pınar, kariyerinde önemli çıkışını Big5 Türkiye yarışmasıyla yaptı. Yarışmadaki başarılı performansları sayesinde dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı, daha sonra Manifest grubunun üyeleri arasında yer aldı.

Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimine devam eden Lidya Pınar, müzik çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor. Sahnedeki enerjisi, güçlü sesi ve performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç isim, yeni nesil pop müzik temsilcileri arasında gösteriliyor.

Lidya Pınar aynı zamanda, "Dağ" ve "Börü" yapımlarıyla tanınan oyuncu Ahmet Pınar'ın kızıdır. Hem aile geçmişi hem de kendi kariyerinde attığı adımlarla magazin ve müzik dünyasının dikkat çeken genç isimleri arasında yer almaktadır.