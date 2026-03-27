Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olan Leyla Alaton, son dönemde şirketleriyle ilgili gündeme gelen iddialar nedeniyle kamuoyunun dikkatini yeniden üzerine çekmiş durumda. Özellikle Alarko Holding ve Alvimedica ile bağlantılı süreçler, iş dünyasında geniş yankı uyandırırken; yürütülen dava kapsamında ortaya çıkan detaylar dikkatle takip ediliyor. Peki, Leyla Alaton kimdir, ne iş yapıyor? Leyla Alaton kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

LEYLA ALATON KİMDİR?

Türkiye’nin önemli iş insanlarından İshak Alaton ile Margarete Olga von Proschek’in çocuğudur. Köklü bir aile yapısı içinde yetişen Alaton, eğitim hayatına İstanbul’da başlamıştır.

İlkokulu Şişli Terakki’de tamamladıktan sonra, ortaokul eğitimini Sainte-Pulchérie Fransız Kız Ortaokulu’nda, lise eğitimini ise Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde almıştır. Akademik kariyerine yurt dışında devam eden Alaton, ABD’de Fairleigh Dickinson University İşletme bölümünden mezun olmuş, ardından New York University’de endüstri psikolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

1989 yılında Alarko Holding bünyesine katılarak aktif iş hayatına adım atan Alaton, zaman içinde hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda tanınan bir iş insanı haline gelmiştir.

LEYLA ALATON NE İŞ YAPIYOR?

Leyla Alaton, çok sayıda sektörde faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Başta enerji, sağlık, turizm, sanayi, ticaret ve müteahhitlik olmak üzere geniş bir alanda aktif rol üstlenmiştir.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Alaton, aynı zamanda Alvimedica’nın başkanlığını yürütmüş ve Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlığı şirketinin kurucusu olmuştur.

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da aktif olan Alaton; kadın hakları, girişimcilik ve eğitim konularında çeşitli projelerde yer almıştır. Türkiye’de kadın girişimciliğinin gelişimine katkı sağlayan önemli isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

LEYLA ALATON KAÇ YAŞINDA?

1961 doğumlu olan Leyla Alaton, 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

LEYLA ALATON NERELİ?

Leyla Alaton, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü Türkiye’de tamamladıktan sonra ABD’de akademik çalışmalarını sürdürmüştür.

LEYLA ALATON EVLİ Mİ?

Leyla Alaton, Mehmet Günyeli ile evlenmiş, ancak bu evlilik 11 yıl sonra sona ermiştir.Alaton’un Efe Eros ve Alp Atlas isimlerinde iki oğlu bulunmaktadır.

Gündemdeki Süreç: İddialar ve Dava Dosyası

Son dönemde Leyla Alaton’un adı, Alvimedica şirketinde görev yapan eski çalışanlara yönelik açılan dava ile gündeme gelmiştir.

İddialara göre, şirket yöneticilerinden bazılarının şirket varlıklarını farklı hesaplara aktardığı öne sürülmektedir. Bu süreçte yaklaşık 20 milyon dolarlık zarar oluştuğu ifade edilmektedir.

Ayrıca şirket verilerinin siber saldırı sonucu silindiği iddiası da dosyada yer almaktadır. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda ise 2020-2024 yılları arasında 1 milyar 350 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildiği belirtilmiştir.

Soruşturma kapsamında sanıklar hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, yargılama süreci İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmektedir.